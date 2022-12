Reportes indican que Guillermo Almada es el principal favorito para dirigir a la Selección Mexicana

El uruguayo Guillermo Almada actual campeón del Torneo Apertura con Pachuca, sería el principal candidato para sentarse en el banquillo de la Selección de México, así lo informó el portal web Récord que además agregó que desde la federación buscan a un DT que sea mexicano o que haya dirigido en el torneo local.

En este sentido la experiencia y recientes resultados del técnico charrúa lo colocan como el nombre favorito por parte de los directivos. La federación asumió el fracaso del Mundial Qatar 2022 y entienden que el nuevo técnico debe liderar un proceso en el que se de un giro completo y un relevo generacional necesario para el bien del fútbol mexicano.

En este sentido, la idea y filosofía de fútbol de Almada es algo que seduce a los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, quienes ven en el sudamericano una esperanzadora moneda de cambio y progreso.

La mejor opción para DT de @miseleccionmx sin duda es

Guillermo Almada actual DT campeón del fútbol Mexicana.

Dirigiendo al Pachuca con muchos jóvenes mexicanos.

Debutando muchos jóvenes en sus equipos.

3 finales en 2 años.

El uruguayo es sin duda, la mejor opción.

🥚🥚🥚🥚🥚 pic.twitter.com/QMB2Zgwb8j — odin ciani (@odin_ciani) December 1, 2022

Otros nombres acompañan a Guillermo Almada

Guillermo Almada no es el único nombre que aparece en carpeta para dirigir a México. Jaime Lozano también aparece como un fuerte candidato, el principal inconveniente sería que no tiene mucho recorrido en Primera División; sin embargo es el único que entregó resultados interesantes como lo fue la medalla de bronce obtenida por el Tri sub 23 en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Ignacio Ambriz es otro de los nombres que gusta mucho entre la fanaticada, pero por ahora al parecer no está en los planes de los federativos, aunque todo podría cambiar teniendo en cuenta que la elección del nuevo DT tardará un poco.

Otro de los nombres sorpresivos es el de Roberto Martínez, el técnico español que estuvo un buen tiempo al mando de Bélgica, equipo que acaba de quedar fuera al igual que México en octavos de final del Mundial Qatar 2022. Este nombre sorprende un poco ya que no es el perfil que presuntamente se estaría buscando en cuanto al conocimiento de los jugadores y la liga.

