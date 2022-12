Angélica Rivera reaparece en redes sociales y aseguran que luce irreconocible: “Nada que ver con La Gaviota”

Angélica Rivera sigue dando de qué hablar en redes sociales, y es que poco antes de realizar una aparición pública en un importante evento de moda donde no solo llamó la atención por el costoso look que eligió, también generó una lluvia de críticas debido a que, según sus detractores, lució un rostro completamente irreconocible.

Aunque se ha mantenido completamente alejada de los reflectores tras su divorcio de Enrique Peña Nieto, la actriz mexicana que es conocida como “La Gaviota” sigue causando revuelo cada vez que hace una aparición pública o a través de las redes sociales, siendo una de las más recientes la convivencia que tuvo lugar en Miami, Florida, en la que se dejó ver posando junto a un grupo de actores uno de ellos Eduardo Yáñez, con quien protagonizó la telenovela ‘Destilando Amor’ hace 15 años; mientras que el pasado 24 de noviembre robó miradas durante la celebración familiar de Acción de Gracias junto a su ex, José Alberto “El Güero” Castro, además de sus tres hijas.

No obstante, hace unos días la actriz acaparó los reflectores por ser una de las invitadas al desfile de Dolce & Gabbana al que llegó luciendo un costoso atuendo que ronda los $5 mil dólares; pero esta no fue la única aparición pública que realizó, pues anteriormente fue su hija Sofía Castro la encargada de presumir a través de las redes sociales lo bien que la pasaron juntas.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, la estrella de ‘Malverde: El Santo Patrón’ y su famosa mamá derrocharon glamour y belleza durante otro evento organizado por la firma de moda italiana, en donde ambas acudieron vestidas con elegantes diseños en color negro.

Pero una de las publicaciones qué más llamó la atención dentro de la misma red sociales fue la que realizó el maquillista profesional Juan Sousa, quien compartió una serie de fotografías del momento en que preparó a “La Gaviota” para su gran evento. View this post on Instagram A post shared by Juan Sousa (@juansousaofficial)

Y aunque en dicha publicación le llovieron halagos a madre e hija por lucir idénticas y prácticamente como hermanas, las críticas llegaron en otros perfiles, donde señalaron que Angélica Rivera está completamente irreconocible.

“No se parece en nada”, “Se ve diferente nada que ver con La Gaviota”, “Tanto que se a estirado la cara que la boca se le hizo grande”, “Ya de desfiguró”, señalaron algunos detractores. View this post on Instagram A post shared by Clarito y Raspado (@clarito_yraspado)

