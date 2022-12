Silvia Pinal dice que apoya a Frida Sofía y reitera que siempre contará con ella: “La conozco y la quiero”

Tras las fuertes declaraciones de Frida Sofía en las que recordó las conductas inapropiadas que habría tenido Enrique Guzmán con ella cuando apenas era una niña, la relación entre la inlfluencer y prácticamente toda su familia materna se ha visto afectada, incluyendo a la primera actriz Silvia Pinal, quien durante un reciente encuentro con los medios de comunicación confirmó que no ha tenido contacto con la hija de Alejandra Guzmán.

La última diva del Cine de Oro mexicano reapareció como una de las invitadas del lujo al cumpleaños del productor Sergio Gabriel, y ahí fue abordada por los representantes de los medios de comunicación que la cuestionaron sobre diversos temas, uno de ellos el distanciamiento con su nieta Frida Sofía, confirmando que hasta el momento no han tenido contacto.

“Yo no la he visto, ni sé nada de ella“, mencionó en la entrevista retomada por el programa ‘Venga la Alegría’.

Y aunque la modelo inició acciones legales en contra de su madre y abuelo en junio de 2021, esto parece no importarle a Silvia Pinal, quien le reiteró su apoyo asegurando que siente cariño por ella.

“Sabe que cuenta conmigo, porque yo a Frida la conozco y la quiero”. Silvia Pinal

Pero no solo eso, ya que la estrella de cine, teatro y televisión, también expresó que le daría mucho gusto ver solucionado todos los problemas que existen entre su familia.

“Dios nos dará lo que quiere y yo sí quiero que se pongan todos bien, que todos podamos tener una mano abierta y una sonrisa brillante”, puntualizó.

Luego de confirmar que se encuentra en perfecto estado de salud a sus 92 años, Silvia Pinal se refirió una vez más al romance que se destapó hace unas semanas entre su bisnieta Stephanie Salas y Humberto Zurita, a quienes les desea que sean felices y la sigan pasando muy bien.

“Me da mucho gusto, que sean felices, que la pasen bien. Si ellos son felices qué bueno hijos, yo estoy con ustedes y si no quieren que esté con ustedes me doy la vuelta y el día que digan que sí cuentan conmigo ya lo saben”, respondió con sentido del humor. View this post on Instagram A post shared by Venga la Alegría (@vengalaalegria)

