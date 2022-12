Un aficionado le pide a Jude Bellingham que fiche por el Real Madrid y el británico sonríe y deja la frase “Ya veremos”

Jude Bellingham ha sido uno de las joyas de Qatar 2022 y los aficionados han pedido que fiche por el Real Madrid.

La escena ocurrió en el hotel de concentración de Inglaterra en Catar, donde un aficionado, que grabó la conversación y la publicó en Tik Tok, se aproximó a un grupo de futbolistas ingleses, entre ellos Bellingham, y empezó a pedir al futbolista del Borussia Dortmund que fiche por el Real Madrid.

En el video se observa como el aficionado bromea con Bellingham y el mediocampista Jordan Henderson, mientras le pide que fiche por el Real Madrid, esto ocurrió luego de la goleada 3-0 sobre Senegal.

⚪️🙄BELLINGHAM ILUSIONA al MADRIDISMO



😏"¿Fichar por el Real Madrid? VEREMOS, VEREMOS". Atentos a la secuencia en #JUGONES. pic.twitter.com/5GT0Z8qXOp — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 5, 2022

“Eres el mejor centrocampista del mundo. Ven al Real Madrid”, dijo el aficionado, a lo que Jordan Henderson respondió: “No, no. Al Real Madrid no. No va a ir al Real Madrid”.

El aficionado continuó insistiendo y mencionando el Balón de Oro hasta que Bellingham respondió con un “Ya veremos”.

Bellingham, uno de los jugadores más destacados de este Mundial, tiene contrato con el Borussia Dortmund hasta 2025, pero, en caso de querer salir, puede protagonizar uno de los grandes traspasos del próximo mercado veraniego.

Entre los grandes contendientes por el mediocampista inglés están el Real Madrid y el Liverpool. Bellingham está siendo uno de los mejores jugadores de Inglaterra y del Mundial por lo que se espera que su precio supere los 100 millones de dólares.

Bellingham, Pedri, Gavi, Vinicius Jr. han sido las estrellas de menos de 23 años de edad que han deslumbrado en el Mundial de Qatar y que se esperan sigan avanzando hasta luchar por un lugar en la final de Copa del Mundo.

