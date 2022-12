“No es tan grave”, así se refiere partidario de Trump al fraude fiscal de la Organización Trump 

El martes por la tarde la Organización Trump fue declarada culpable de nueve cargos penales, entre ellos fraude fiscal, falsificación de registros comerciales, conspiración y delitos relacionados por lo que podría recibir una multa de $1.6 millones de por delitos, lo que deja al descubierto un panorama complicado para el exmandatario, sin embargo, el ex fiscal interino de Donald Trump, Matthew Whitaker, cree que nada de esto es “tan serio”.



Fue durante su paso por Newsmax que el ex empleado de Trump se mostró en pro del magnate y afirmó que la investigación sobre la Organización Trump no es más que resultado de “finales muy agresivos que quieren hacer todo lo posible por ensuciar y perseguir” a Trump.

Sobre los esquemas ilegales de evasión de impuestos de altos ejecutivos, como por ejemplo los de Allan Weisselberg quien aceptó ante el jurado que “fue mi propia codicia personal lo que me llevó a este caso”, el ex fiscal alegó que tomaron “una posición fiscal agresiva que, en última instancia, no podían apoyar”.



De los crímenes, Whitaker dijo “es una (ofensa) grave, pero no como, ya sabes, tan grave” y agregó “es una de esas cosas en las que Nueva York tenía todo el derecho de tratar de continuar con este caso, pero no estoy seguro de que, en última instancia, Donald Trump pueda tener un juicio justo o que la Organización Trump vaya a tener un juicio justo en la ciudad de Nueva York frente a un jurado de Nueva York”.

Después de dos días de deliberaciones en la Corte Suprema de Manhattan, los fiscales que estuvieron al frente del caso Trump alegaron durante el juicio de cuatro semanas, según New York Post, que “durante 15 años Trump Org ayudó a altos ejecutivos a eludir impuestos sobre la renta sobre los beneficios cómodos y no registrados en libros, incluidos el alquiles, la matrícula de una escuela privada y los autos de lujo”.