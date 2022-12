Tite se pronunció ante las críticas por los bailes de la Selección Brasileña: “Es nuestra cultura cuando se marca un gol, nunca faltaremos el respeto”

Adenor Leonardo Bacchi, mejor conocido como Tite, quiso restarle importancia a la polémica surgida por los bailes de la Selección de Brasil a la hora de celebrar los goles en el último partido que disputaron ante Corea del Sur. El seleccionador brasileño aseguró que en ningún momento han querido faltarle el respeto a ningún rival y destacó que el baile es algo propio de la cultura brasileña a la hora de anotar un gol.

Asimismo reiteró que seguirán haciendo las cosas a su manera pues no le están faltando el respeto a nadie y además no es la intención. “Es la cultura brasileña cuando se marca un gol. Y nunca faltaremos el respeto. Seguiremos haciéndolo a nuestra manera porque no le estamos faltando el respeto a nadie“, señaló.

El baile de Tite y la conexión con sus jugadores

Tite participó en una de las coreografías de la Selección Brasileña, luego del gol de Richarlison, en ese sentido recibió algunas críticas, algo que desestimó y aseguró que es la manera de mantenerse conectado con el grupo. No obstante, señaló que debe entender al grupo de jugadores que tiene y que sus celebraciones son simplemente sinónimo de alegría.

“El baile es también para mí una conexión con una generación joven, chicos que hasta podrían ser mis nietos. No es mi perfil aparecer en las fotos, eso es de los deportistas, no del cuerpo técnico“, aseveró. “Quiero participar de la alegría. Pero sé que hay que entrenar más, el cuello está duro“, prosiguió en tono jocoso.

La respuesta a Roy Keane y el respeto hacia Paulo Bento

Tite reiteró que las celebraciones no tienen mala intención y también señaló que se cuida mucho de los malos comentarios que quieren desvirtuar sus actuaciones y que no entienden el contexto. “Tengo mucho cuidado con los que son malos, que lo entienden como una falta de respeto. Yo sé de la visibilidad, no quería que tuvieran otra interpretación que no sea en el sentido que existe por la alegría del gol“, reiteró. Nobody does a celebration like Brazil 🇧🇷🎉 pic.twitter.com/MqMhyy6rbp— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 5, 2022

“Tengo respeto por Paulo Bento desde los días del Cruzeiro”, reafirmó con respecto al ex entrenador portugués de Corea del Sur. Ahora la Selección de Brasil recibirá a Croacia en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 y esperan seguir avanzando en la competición.

