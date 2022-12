Senadora Kyrsten Sinema de Arizona abandona el Partido Demócrata y se registra como independiente

La mañana de este viernes la senadora de Arizona, Kyrsten Sinema, dijo que cambiará su afiliación partidaria del Partido Demócrata a independiente. El anunció se da días después de que los demócratas ganaran la carrera por el Senado de Estados Unidos en Georgia para asegurarse 51 escaños en la cámara, lo que sin duda provoca un fuerte golpe al interior de su ex partido.

“Me he unido al creciente número de ciudadanos de Arizona que rechazan la política partidista declarando mi independencia del sistema partidista roto de Washington. Me he registrado como independiente de Arizona“, dijo en un artículo de opinión para el medio local Arizona Central.

La senadora también dijo sentir empatía con el número creciente de personas en su estado que se han declarado independientes: “Como muchos en Arizona, nunca he encajado perfectamente en ninguno de los dos partidos nacionales“.

Politico publicó a la par del anuncio que Sinema no se uniría al Partido Republicano. Pese al duro golpe que representa, según este medio, los demócratas aún podrían mantener un mayor control en la cámara alta, aunque queda de nuevo estrechamente dividida.

CNN ha mencionado que la senadora no le cierra las puerta a nadie: “Con suerte, trabajaré en los mismos comités en los que he estado y continuaré trabajando bien con mis colegas en ambos partidos”.