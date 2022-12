Agenda de Eventos: actividades para el fin de semana

Navidad a la mexicana

Para celebrar a las diversas culturas que conviven en su comunidad, el Museo Center for the Arts (415 N. Glassell, Orange) presentará Nochebuena: Christmas Eve in Mexico, un evento que incluye música, baile y trajes regionales; participa el Ballet Folklórico de Los Angeles. La parte musical estará a cargo del Mariachi Garibaldi de Jaime Cuéllar. Próximo miércoles y jueves 22 de diciembre, 7:30 pm. Boletos desde $30. Informes muscocenter.org.

Foto: Cortesía

Celebración con la LA Phil

La serie familiar Deck the Hall en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles) continúa con la presentación de Home Alone In Concert, un show que muestra la cinta que ahora es un clásico y cuya banda sonora fue escrita por John Williams. La música será interpretada en vivo por la Hollywood Bowl Orchestra bajo la dirección de David Newman. También participa el Angeles Chorale. Antes del conciertos habrá una trivia y la gente podrá usar su suéter navideño más feo. Martes, miércoles y jueves 22 de diciembre 8 pm. Boletos desde $50. Informes laphil.org.

Foto: Archivo

Luces en Descanso

Enchanted: Forest of Life es el tema del espectáculo de luz que presenta en esta temporada el Descanso Gardens (1418 Descanso Dr., La Cañada Flintridge), donde se muestran más de diez instalaciones alrededor de todo el parque. La experiencia nocturna en este jardín botánico se mezcla con instalaciones interactivas y con la atmósfera de árboles naturales y efectos especiales. Termina el 8 de enero. Boletos desde $35. Informes descansogardens.org.

Foto: Cortesía

Jardín iluminado

El South Coast Botanic Garden (26300 Crenshaw Blvd., Palos Verdes Estates) estrenó este año Astra Lumina Los Angeles: An Enchanted Night Walk Amongst the Stars, una serie de instalaciones de luz inspirada en los astros que se extiende a lo largo de una milla de este jardín botánico. La experiencia incluye proyecciones, luz y música, y los asistentes recorren este jardín entre cantos de animales silvestres y las estrellas del cielo. Termina el 15 de enero. Boletos desde $20. Informes astraluminalosangeles.com.

Foto: Cortesía

Música con Dudamel

En The Nutcracker with Dudamel: Tchaikovsky & Ellington, parte de la serie Symphonies for Youth de la LA Phil, Gustavo Dudamel lidera a la LA Phil en partes selectas de la famosa obra musical en una versión familiar en la que los asistentes podrán disfrutar de un concierto de la música de Tchaikovsky en la Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles). Ojo, no se trata de la producción de ballet que suele presentarse en esta temporada. Sábado 11 am. Boletos desde $23. Informes laphil.com.

Foto: Archivo

Musical de Winnie the Pooh

Winnie the Pooh: The New Musical Stage Adaptation se presenta en forma de musical en el Kirk Douglas Theater (9820 Washington Blvd., Culver City) con la participación de Kanga, Roo, Rabbit, Piglet, Owl y Tiger, los entrañables amigos de Winnie the Pooh. Se trata de títeres del tamaño real en una obra para toda la familia dirigida por Jonathan Rockefeller. Termina el 30 de diciembre. Boletos desde $35. Informes centertheatregroup.org.

Fiestas en OC

Heritage Hill Historical Park (25151 Serrano Rd., Lake Forest) está celebrando las fiestas decembrinas con Holiday Lights, un evento en el que los asistentes pueden merodear a través de luces que brillan y parpadean. Se puede asistir con mascotas que traigan correa. El estacionamiento y la entrada a la celebración son gratuitos. Viernes al domingo 5 a 9 pm. Informes ocparks.com.

Foto: Cortesía

Programa navideño

Tis the Season! en la Renee and Henry Segerstrom Concert Hall (600 Town Center Dr., Costa Mesa) es un programa navideño en el que el Pacific Chorale interpreta temas de la temporada. Para todas las edades. Domingo 5 pm y lunes 7:30 pm. Boletos desde $32. Informes scfta.org.

En las montañas

La celebración invernal en Santa’s Village, en el Sky Park (28950 California 18, Skyforest), continúa con actividades como patinaje en la Silver Bells Arena, reuniones y fotos con Santa, la ceremonia de encendido del árbol navideño, encuentros con los personajes de NorthWoods y shows de magia y de marionetas. Continúa hasta enero. Días de apertura dependen del estado del tiempo. Entradas desde $59. Informes skyparksantasvillage.com.

Disney en el Huntington

La exhibición Inspiring Walt Disney: The Animation of French Decorative Arts, que ha recorrido varias partes del mundo, explora la inspiración temprana detrás de las creaciones de los estudios Disney y examina la fascinación de Walt Disney con el arte europeo y el uso de motivos franceses en los filmes de Disney y en los parques temáticos. Ahora se encuentra en el Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens (1151 Oxford Rd., San Marino). Hasta el 27 de marzo. Boletos desde $13. Informes huntington.org.