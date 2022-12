¿Cómo se ve la luz de advertencia Check Engine y qué significa?

Cómo determinar si tu auto tiene la tapa de gasolina suelta o un problema grave en el motor

Así luce la luz de Check Engine o luz de verificación del motor.

By Consumer Reports

Estás conduciendo tu carro o camioneta y de repente se enciende una luz amarilla en el tablero que te indica que revises o repares tu motor. Si eres como la mayoría de los propietarios de automóviles, tendrás poca idea de lo que esa luz está tratando de decirte o cómo debes reaccionar.

Es el indicador más incomprendido de tu tablero: la luz de verificación del motor puede significar muchas cosas diferentes, desde una tapa de gasolina suelta hasta un motor que falla gravemente.

“No significa que tengas que detener el coche a un lado de la carretera y llamar a una grúa”, dice Dave Cappert del Instituto Nacional para la Excelencia en el Servicio Automotriz, una organización que evalúa y certifica a los técnicos automotrices y tiene su sede en Virginia. “Significa que debes revisar el auto lo antes posible”.

Ignorar esa advertencia podría terminar dañando componentes costosos de tu vehículo. También puede ser una señal de que tu auto tiene un bajo consumo de combustible y está emitiendo niveles más altos de contaminantes.

¿Qué significa la luz de advertencia Check Engine?

La luz de verificación del motor es parte del llamado sistema de diagnóstico a bordo de tu auto. Desde la década de 1980, las computadoras han controlado y monitoreado cada vez más el rendimiento del vehículo, regulando variables como la velocidad del motor, la mezcla de combustible y el tiempo de encendido. En los autos modernos, una computadora también le dice a la transmisión automática si debe realizar algún cambio.

Cuando encuentra un problema en el sistema de control electrónico que no puede corregir, una computadora enciende un indicador de advertencia amarillo etiquetado como “revisar el motor”, “revisar el motor pronto” o “revisar el tren motriz”. También puede aparecer una luz con solo una imagen de un motor y a veces junto la palabra “verificar”.

Además de encenderse la luz, conocida como el símbolo internacional de verificación del motor, la computadora almacena un “código del problema” en su memoria que identifica la fuente de este, como un sensor que funciona mal o un motor que falla. El código se puede leer con una herramienta de escaneo electrónico o una computadora de diagnóstico de equipo estándar en los talleres de reparación de autos. También hay una serie de lectores de códigos relativamente económicos que están diseñados para los aficionados al bricolaje.

Por lo general, el código solo te indicará en la dirección del problema y aún necesitarás un profesional experimentado para diagnosticar y reparar el fallo por completo. Dado que el costo de un taller que realiza un diagnóstico cuesta alrededor de $90, muchos propietarios de coches recurren a internet para encontrar la causa y el remedio. Esto puede funcionar en algunas ocasiones, pero en caso de duda, busca ayuda profesional.

Qué hacer cuándo la luz Check Engine se enciende

Si la luz de verificación del motor se enciende, parpadeará o permanecerá iluminada constantemente, según el problema. Una luz parpadeante o, en algunos carros, una luz roja en lugar de una luz amarilla o naranja, indica un problema que requiere atención inmediata. De cualquier manera, debes hacer que un mecánico revise el vehículo.

En los autos de último modelo, una luz parpadeante generalmente indica un fallo de encendido del motor tan grave que el combustible sin quemar se está descargando en el sistema de escape, desde donde puede estropear rápidamente el convertidor catalítico, lo que lleva a una reparación costosa. Si eso sucede, debes reducir la velocidad y hacer que revisen el automóvil o camioneta lo antes posible.

Si la luz está fija, el problema no es una emergencia, pero debes concertar una cita en el taller lo antes posible. Las computadoras automotrices de hoy en día a menudo intentan compensar cuando hay un problema, por lo que es posible que no notes un deterioro en el rendimiento, aunque tu consumo de combustible esté sufriendo y tu vehículo emita niveles inaceptables de hidrocarburos y otros contaminantes.

“El cliente realmente, a la larga, está dañando potencialmente su bolsillo al dejar esa luz encendida e ignorarla”, dice Jim Collins, líder del equipo nacional de capacitación de Ford Motor Co. En algunos casos extremos, la computadora del automóvil puede reducir el consumo de energía, ya que trata de limitar el riesgo de daños graves.

A veces, la luz de verificación del motor se iluminará al mismo tiempo que el automóvil entra en lo que se denomina un modo “refugio”. Si esto sucede, notarás que tu coche no tiene tanta potencia y que algunos accesorios pueden apagarse, pero aún podrás manejar tanto la dirección como los frenos. Es posible que puedas llegar a tu casa o a un distribuidor o garaje cercano. Si ninguno está cerca, deberás salir de la carretera y llamar a una grúa.

Si se enciende la luz de verificación del motor, estos son algunos consejos que debes seguir:

Busca un problema grave que requiera atención inmediata. Revisa los indicadores y las luces de tu tablero para ver si hay indicaciones de baja presión de aceite o sobrecalentamiento. Estos indicadores significan que debes detenerte y apagar el motor tan pronto como puedas encontrar un lugar seguro para hacerlo. En algunos autos, una luz amarilla de revisar el motor significa averiguar el problema y una roja significa detenerse de inmediato.

Intenta apretar la tapa de la gasolina. Esto a menudo puede resolver el problema. Ten en cuenta que pueden pasar varios viajes antes de que la luz se encienda. Algunos vehículos tienen un indicador separado que advierte de una tapa de gasolina suelta.

Reduce la velocidad y la carga. Si la luz de verificación del motor parpadea o nota algún problema grave de rendimiento, como la pérdida de potencia, reduce la velocidad e intenta disminuir la demanda del motor. Por ejemplo, sería una buena idea dejar de arrastrar un remolque. Lleva a revisar el auto lo antes posible para evitar daños más costosos.

Utiliza los servicios de diagnóstico integrados, si están disponibles. Muchos autos modernos tienen capacidades integradas de diagnóstico remoto, con la capacidad de informar sobre códigos de problemas y programar una cita de servicio. Hoy en día, muchos fabricantes de automóviles, incluidos Fiat Chrysler, Ford, Hyundai, Jaguar/Land Rover y Volvo, admiten diagnósticos remotos y la capacidad de programar una cita de servicio.

Descifrado de las luces de advertencia del tablero

Es posible que te hayas dado cuenta de la galería de íconos en tu tablero cuando enciendes tu auto. En el programa de televisión “Taller del Consumidor“, la experta de Consumer Reports, Jen Stockburger, le explica al presentador Jack Rico cómo se ven esas luces de advertencia y qué significan.

