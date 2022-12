Michoacán advierte sobre extorsiones a migrantes en su regreso a México para las fiestas navideñas

El mes de diciembre marca el retorno de miles de migrantes mexicanos que acuden a celebrar las fiestas navideñas con sus seres queridos en la tierra que los vio nacer.

Y aunque el viaje de Estados Unidos a México no representa tantos riesgos como el que realizan a la Unión Americana, eso no significa que no estén exentos de superar ciertos obstáculos.

Uno de los problemas más recurrentes a los que se enfrentan son las extorsiones en las diversas carreteras que cruzan por el territorio mexicano, y es por ello que el gobierno de Michoacán está alertando a los migrantes para que no sean víctimas de este delito.

Así lo reveló Brenda Fraga Gutiérrez, titular de la Secretaría del Migrante en esa entidad, quien señaló que el tema incluso ya genera preocupación para la autoridad local.

De acuerdo con el sitio La Voz de Michoacán, en promedio, todos los días llegan al estado al menos 1,700 migrantes de Estados Unidos a través de las terminales aeroportuarias y de transportes terrestres. Con la cifra anterior, se espera que solo en lo que respecta al mes de diciembre sumen más de 50,000 para esta entidad.

Sobre los casos de extorsión denunciados, Brenda comentó a medios locales: “Tenemos 35 observaciones que nos han hecho. Nosotros no recibimos quejas, los canalizamos a dónde corresponda y les damos seguimiento. Les estamos haciendo hincapié, los municipios a dónde más se acercan es Morelia, Uruapan, Zamora, Jiquilpan y el asunto es que los migrantes tienen mucha movilidad”.

Asimismo, detalló que el cobro de “cuotas” o incluso intentos de intimidación para que los migrantes regalen sus pertenencias a los elementos de seguridad es una constante denunciada durante los últimos meses; es decir, el intento de extorsión es el denominador común.

Por lo anterior, aseguró que presentó la situación ante la Mesa de Seguridad Estatal para atender las necesidades del sector migrantes, ante la voracidad de elementos de seguridad mal intencionados.

