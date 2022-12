Bridgit Mendler llega a los 30 años y esto es lo que se sabe de la vida de la actriz de “Wizards of Waverly Place”

La actriz estadounidense Bridgit Mendler festeja sus 30 años con papeles que han dejado una huella, pero actualmente poco se sabe de la también cantante y compositora.

Mendler actuó en “Wizards of Waverly Place” y pareciera que desde ese momento se ha mantenido alejada de la pantalla televisiva y de Disney.

Hace menos de una década, esta actriz estaba bajo la mirada de todos, siendo “La chica Disney”, por sus muchas interpretaciones en producciones, entre ellas en la exitosa serie “Buena suerte, Charlie”

Todo indicaba que tendría un futuro brillante y prometedor en la música, pero luego que se alegó de Disney, esto fue decayendo.

Actualmente, Mendler de 30 años, está casada con Griffin Cleverly desde el 2019 y está estudiando en tres de las mejores universidades del mundo: USC, MIT y Harvard.

La misma actriz respondió a todos aquellos que se cuestionaban sobre lo que había pasado con ella, a través de Instagram: “Como alguien que ha sido música, actriz y ahora está estudiando tecnología y diseño, he estado tratando de criticar las formas en que lo que hago puede contribuir a la opresión sistémica. Cuando diseñamos cosas y las presentamos al mundo, es importante tomarnos el tiempo y tener cuidado de que nuestro trabajo no limite a los demás”.

En el 2012 inició su carrera de antropología en la Universidad del Sur de California (USC) y en el 2018 comenzó su posgrado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

“Ha sido un borrón una ventisca y una explosión”, es lo que escribió la actriz en una publicación por su cumpleaños a sus más de 1,6 millones de seguidores.

“Buena suerte, el reinicio de Charlie debería pensarlo”, “Hiciste que mi infancia fuera especial”, “Hurricane cambió mi vida, es literalmente una canción perfecta, ¿te das cuenta del impacto que tuviste en la industria de la música, cariño?”, “Brigit, niña! ¿Dónde estás? ¡La industria de la música te necesita!“, son parte de los mensajes que sus fanáticos le han dejado en la publicación. View this post on Instagram A post shared by Bridgit Mendler (@bridgitmendler)

Seguir leyendo: