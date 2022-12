Yalitza Aparicio irrumpió en la portada de una revista especializada en moda y belleza

A cuatro años de haber irrumpido en la cinematografía e incluso de ser nominada a un Premio Óscar en la categoría a mejor actriz, la fama de Yalitza Aparicio Martínez ha crecido como la espuma y de ser prácticamente una desconocida maestra de preescolar recientemente se convirtió en la portada de Revista Noir.

La publicación especializada en moda y belleza presenta en su edición de diciembre una sesión de fotografías bastante bien lograda donde se le aprecia a la actriz de origen mixteco portando un atuendo sensual y elegante.

“Cierro 2022 muy contenta y agradecida por todo lo que la vida me ha brindado; agradecida con mi familia por el apoyo, deseando que mis seres queridos siempre tengan salud. También soy dichosa por tener nuevos proyectos maravillosos, los cuales me alimentan el alma, pues a través de ellos puedo compartir con la sociedad. Siempre es bueno agradecer lo que nos ocurre”, señaló la actriz quien este mes también cumplió 29 años.

Y es que el crecimiento de Yalitza Aparicio incluso se refleja en que este año llegó a 208 mil suscriptores en su canal de YouTube, donde sus fans están pendientes sobre los contenidos que genera y comparte acerca de su estilo de vida.

Quizá de ahí deriva el hecho de que también la hayan invitado a participar en diversas campañas publicitarias, lo cual expertos en finanzas calculan que le ha permitido cerrar el 2022 con un patrimonio cercano a $3,000,000 de dólares.

Realmente, la exeducadora mixteca tuvo un gran año, pues además participó en una serie de televisión donde también demuestra haber mejorado su talento frente a la cámara. View this post on Instagram A post shared by NOIR (@_noirmagazine)

Lo cierto es que Yalitza aprendió a desenvolverse en la industria del entretenimiento de una manera casi inimaginable y la mejor prueba son las distintas facetas mostradas en la edición de Revista Noir donde el glamour irrumpe en cada una de las páginas dedicadas a la representante de una comunidad indígena que hasta hace algunos años tuvo cerrados prácticamente todos los espacios en los medios de comunicación en México. De ahí que los logros de la protagonista del filme Roma representen un doble mérito.

