Revisa la nevera: Walmart retira más de 6,000 libras de productos de pollo en 28 estados del país

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS por sus siglas en inglés) informó que Mountain View Packaging LLC emitió el retiro de 6,013 libras de productos congelados y listos para comer Crispy Chicken con almendras, que se vendieron a tiendas Walmart en 28 estados debido a un mal etiquetado y la presencia de un alérgeno no declarado.

El retiro se llevó a cabo luego que un consumidor se quejó que encontró camarones (un alérgeno común de los mariscos) en su producto, aunque había sido etiquetado como un plato principal de pollo crujiente con almendras.

“No ha habido informes confirmados de reacciones adversas debido al consumo de estos productos. Cualquier persona preocupada por una lesión o enfermedad debe comunicarse con un proveedor de atención médica”, dijo FSIS en un comunicado.

Los productos retirados se produjeron el 17 de noviembre de 2022, tienen código de lote 22321-1, código UPC 695119120499 con fecha de caducidad 05/24/2023. EL producto lleva la marca de inspección del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA por sus siglas en inglés), pero no lleva el número de establecimiento en el empaque.

El FSIS instó a los consumidores que hayan comprado los productos a no consumirlos e instó al minorista a no venderlos.

Quienes tengan preguntas sobre el retiro pueden comunicarse con la línea directa de InnovAsianCuisin al 1-800-324-5140. De igual forma pueden comunicarse con Sunshine Morrison, Radiance Communications, en sunshine@radiancecom.com.

Esta no es la primera ocasión que Walmart realiza un retiro masivo de sus productos. A finales de agosto retiró las bolsas de cuatro onzas de nueces picadas de la marca blanca Walmart Great Value, así como botellas de 10.9 onzas de tahini orgánico exprimible de Mighty Sesame Co. El primer producto por alérgenos no declarados y el segundo por riesgo de Salmonella.

En meses pasados también retiró casi 6,000 cajas de Capri Sun por contaminación con una solución de limpieza, así como varias cajas de pizza de carne congelada Home Run Inn Frozen Foods por presencia de metales.

Te puede interesar:

– Nueva crisis de fórmula para bebé en EE.UU.: realizan nuevo retiro masivo por potencial contaminación cruzada

– Black Friday 2022: Walmart superó a Amazon en la búsqueda de ofertas en línea en EE.UU.

– Walmart reporta ventas con un aumento del 8.2%: consumidores dispuestos a gastar a pesar de la inflación