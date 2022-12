Afganistán no es un país sino una jaula para las mujeres

Es una orden que las niñas y mujeres de todas partes de Afganistán temían, desde el regreso del Talibán al poder.

El miércoles, jóvenes mujeres que vestían el hiyab o velo islámico se presentaron a las puertas de sus universidades solo para que guardias talibanes les negaran el acceso.

Las imágenes muestran grupos de estudiantes llorando a medida que las retiran del lugar.

Después de excluir a las niñas de la mayoría de las escuelas secundarias en los pasados 16 meses, esta semana el Talibán también prohibió la educación universitaria de mujeres.

“Han destruido el único puente que me hubiera podido conectar con mi futuro”, declaró una estudiante de la Universidad de Kabul a la BBC.

“¿Cómo puedo reaccionar? Pensé que podía estudiar y cambiar mi futuro o traer la luz a mi vida, pero lo han destruido”.

A day after of the Taliban BANNED female university education, women & girls have come out on the streets of Kabul protesting against the decree.

They chant —“Either for everyone or for no one. One for all, all for one”

Amplify their voices.pic.twitter.com/mWbf5Mtcr2

— Shabnam Nasimi (@NasimiShabnam) December 22, 2022