Michelle Obama recuerda el día que las feministas la criticaron por priorizar la maternidad

La exprimiera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, habló como nunca lo había hecho sobre la crianza y maternidad en el podcast de Conan O’Brien que lleva por nombre ‘Conan O’Brien necesita un amigo’. La esposa del exmandatario Barack Obama sorprendió al contar que un grupo de feministas la atacaron después de que se auto-nombró la “mamá en jefe” después de que su esposo tomó el poder.

“Cuando llegué a la Casa Blanca (y) cuando la gente me preguntó cuál iba a ser mi agenda dije ‘bueno, mi primer enfoque será ‘mamá en jefe’”, recordó que respondió, pero no dejó de lado las críticas que recibió “Y las feministas me criticaron por eso (me dijeron) ‘¿cómo mamá en jefe?”.

La también escritora señaló que no podía dejar de lado su responsabilidad de madre después de haber elegido traer al mundo a dos seres humanos.

“Traje a estas dos niñas al mundo, tengo que ser buena madre para ellas antes de poder ayudar a alguien”, dijo.

También compartió cómo aprendió a manejar altos grados de ansiedad y estar “cómoda” ante una “emoción necesaria” que al final, como bien señaló, resultan “peligrosa” y que como padres, muchas veces evitan que sus hijos atraviesen, pero, según ella, no es el mejor camino.

“A veces, como padres, porque simplemente no queremos que nuestros hijos sufran ninguna falla, evitamos que esas emociones sucedan. Y lo que pasa es que la primera vez que tu hijo tiene que lidiar con la ansiedad, tiene 30 años. Están fuera de tu casa. Y no quiere que su hijo practique el aprendizaje de cómo lidiar con su ansiedad cuando tenga treinta o veinte años o después de graduarse de la universidad”, dijo Obama.

E incluso compartió que en una ocasión su hija Sasha le pidió una pastilla para controlar su ansiedad que le provocó una tarea “y básicamente describe el hecho de que se pone ansiosa cuando no ha hecho su tarea. Cuando tiene un examen, cuando se aplaza. Yo estaba como, ‘bueno, se supone que debes tener esos sentimientos. No recibes medicamentos… la respuesta inmediata en la cultura en la que ella estaba era, ‘Tal vez necesito medicamentos’. Yo estaba como, ‘No, no, no, no, no’”.

