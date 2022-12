Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 26 al 1 de enero 2023

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 26 al 1 de enero del 2023.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Esta semana puedes sentirte el peor ser humano que existe sobre la faz de la tierra, pero no, no es así, que digas lo que piensa y te alejes de las personas que ya no te aportan nada o que solamente te agobian es muy válido, por fin te estás haciendo cargo de tu vida y de su cuidado en todos los sentidos y eso es lo que esta semana te debe de importar. Deja las culpas que otros te generan, que nadie te saque de este balance que tanto te ha costado lograr. Es una semana para tocar nuevos comienzos, así que no dudes en buscar una nueva oportunidad laboral o de crecimiento económico porque lograras el cometido. Cuidado con nuevas propuestas de amor, antes de siquiera pensar en comenzar una nueva relación analiza si no estas volviendo a caer en comportamientos pasados, si estas volviendo a caer en los mismos roles de antes. Es importante pongas atención a esos dolores de cabeza que pueden surgir, ten muy en cuenta que pueden ser propiciados por estrés y ansiedad.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Por fin resolución a trámites que no habían avanzado como supusiste en días pasados o como te prometieron pasaría, pero por fin todo camina y eso hace que se te quiten preocupaciones fuertes de encima. Todo lo que tiene que ver con el trabajo llega a un equilibrio total, por fin llegas a ese lugar en donde pasas largas horas de tu día con tranquilidad y a laborar con la mente clara y de nuevo con ganas de seguir creciendo en ese lugar. La economía luce estable y esa estabilidad te lleva a escoger el camino correcto para invertir o comprar desde un coche hasta un nuevo hogar. Cuidado con las recciones de la familia, habrá actitudes que no te gusten, pero solo recuerda que es tu familia y tienes que ser más cauto, cauta, en como reaccionas, de eso dependerá no hacer un problema mayor. Cuida de la salud de tus articulaciones, necesitas ser menos rígido, rígida, fluye con la vida y esas dolencias mejoraran.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Nuevas y grandiosas habilidades que desarrollas esta semana, no podrás creer de lo que eres capaz de hacer, así que fluye, escucha a tus musas, exprésate de manera sencilla y creativa y comunica lo que sientes con detalles hechos por ti, por cartas llenas de sinceridad y romance, Esta semana es propicia para actualizarte en todo lo que tenga que ver con tu profesión, para retomar estudios o por fin concluir con ellos. En el trabajo tus capacidades serán reconocidas completamente y no nada más de palabra, puedes tener una recompensa económica que te caerá como anillo al dedo. Tu salud física es ideal, lo que te preocupaba por fin se queda atrás, recuperas la fuerza y la vitalidad.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Es momento de que te disciplines, no puedes seguir viviendo en el caos, en el ahí se va, ya no, lo único que estás haciendo con tu irresponsabilidad es dejar ir oportunidades grandiosas de trabajo y progreso profesional, estas dejando escapar personas que te pueden dejar enseñanzas y crecimiento personal, así que ubícate, plántate de nuevo en la tierra, encuentra equilibrio y comienza a ser disciplinado, disciplinada. Esta semana no puedes seguir gastando dinero en cosas superfluas, es tiempo de reajustar tu economía y entender que no poder seguir en números rojos, así que lo que estos días llegue a tus manos, a tu cuenta, a tu cartera adminístralo bien, muy bien. Es tiempo de ocuparse de la salud de tus emociones, así que si es necesario pide o busca ayuda.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Tiempo de recapitular. Esta semana es muy buena para comenzar a hacer un análisis profundo de tus actos, de tu vida. es una semana para reforzar lazos con compañeros de trabajo, para seguir creciendo en equipo y agradecer a cada uno su aportación a tu crecimiento tanto personal como laboral, ese líder que eres es un ejemplo para los que vienen creciendo atrás de ti, así que no dudes en seguir abriéndoles el camino, en dar oportunidades de más desarrollo. La economía por fin es estable, tus números negros son un descanso para ti, comparte con quienes te han apoyado y no han dudado ni un momento de tus capacidades. En la salud es necesario que no descuides ningún tratamiento médico, que sigas al pie de la letra las instrucciones de doctores o terapeutas, si así lo haces al finalizar la semana todo malestar desaparecerá de tu cuerpo físico.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Las iniciativas que tuviste en semanas o días pasados por fin dan frutos, se abre la posibilidad de un crecimiento tanto laboral como económico con estas propuestas que hiciste, tus capacidades son reconocidas, pero sobre todo tomadas en cuenta para un nuevo proyecto de trabajo, fluye, agradece, pero sobre todo cuida de que no se te suba el éxito a la cabeza porque puedes echar todo por la borda. La economía mejora rápidamente estos días, no solo por tu esfuerzo, sino también porque tienes suerte en juegos de azar. En el amor una posibilidad grande de conocer a esa alma gemela que te has empeñado encontrar y que muy en el fondo de tu alma sabes que existe en algún lugar para ti, bueno, pues quizá, esta sea la semana en donde por fin y como por obra de magia se aparezca en tu camino.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Es una semana para que replantes tu vida y hagas cambios verdaderamente profundos pero necesarios, no puedes seguir como vas y lo sabes, pero mucho te cuesta tomar decisiones de tajo, bueno, pues llegó el momento de hacerlo, por fin te armas de valor y estás dispuesto, dispuesta, a comenzar de cero no importa el ámbito. Estos días las reflexiones profundas ocuparan gran parte de tus días, pero eso no quiere decir que te desentiendas de tus cosas personales o laborales, así que intenta estar en lo más equilibrado posible. Descubrirás el gran corazón de un conocido, contaras con su apoyo incondicional y querrás que esta persona buena continue en tu vida siempre. El apoyo familiar es vital, con este apoyo podrás recobrar el balance que tanto anhelas. Pláticas para crecer en pareja están muy bien aspectadas estos días.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Tu carácter no te ayudara mucho estos días, pasaras por momentos de enojo, de molestias, tendrás la mecha muy corta y no controlaras el mal genio, estas muy sensible a cualquier estimulo externo, palabras, críticas, gestos, así que no te tomes nada personal o puedes meterte en líos difíciles de remediar. En lo profesional, puedes padecer retrasos, quizá las metas a cumplir esta semana no concluyan como lo planeaste, pero dales tiempo, necesitaras hacerles mejoras para que caminen en perfecto orden, no desesperes, sé paciente, solo es una energía de inestabilidad que pasa estos días por tu signo Cabra, así que si eres prudente y paciente todo mejorará. Esta semana tendrás que aprender a delegar, entender que sí, hay alguien más que puede hacer las cosas igual de bien que tú, y no por eso a ti te harán a un lado, entenderás que tu experiencia cuenta a pesar de todo. Cuida la salud de tus emociones, pero también cuida esos dolores de cabeza que se pueden presentar esta semana, son ocasionados por la auto exigencia, sé un poco más amable contigo mismo, contigo misma.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Pon atención a las relaciones personales, no descuides a las personas que quieres o amas, puede ser que estos días estés ensimismado en ti mismo, en ti misma, sin razón alguna, y no mires lo que pasa a tu alrededor, atención con eso, pues pueden tocar a tu puerta para pedir ayuda y no escuches. En lo laboral es un momento adecuado para tomar vacaciones, necesitas estar un poco más relajado, tomar tiempos para ti y así poner todo lo que no para de dar vueltas en tu mente en su justo lugar. En el amor ya fue suficiente descuido de las dos partes, es tiempo de sentarse a platicar y saber para dónde quieren que avance la relación, y si no quizá llegó el momento de que cada uno recorra su propio camino.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Semana en donde tendrás que sacar las antenas y poner atención a las señales, y seguir lo que te indique la intuición, porque ahí es donde encontraras esas respuestas que la vida cotidiana y lo mundano no te han dado. No dejes de llamar o escribir a esa persona que has traído en la mente desde hace ya varias semanas, sería una gran conversación, un gran reencuentro, de esos que te llenan el alma y te hacen sentir que la vida ha valido la pena. En el trabajo todo vuelve a la estabilidad, de nuevo te sientes libre de hacer lo que sabes hacer y seguir demostrando lo bueno, lo buena, que eres.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Es momento de hacer conciencia de tus acciones, es momento de pedir perdón y empezar hacer las cosas correctamente. Cuando actúes desde el corazón sentirás como te integras y te integran a los planes familiares. Llegó el momento de entender que no eres el centro de nada ni de nadie, que el ego y la vanidad solo te están alejando de lo que quieres de las personas que quieres, baja ya de tu ladrillo y comienza a trabajar la empatía, veras que esto te trae alegrías muy profundas. Tu palabra para la semana es totalidad.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Una semana en donde recuperas ese lado creativo que apagaste desde hace tiempo por las ocupaciones cotidianas, serás muy feliz poniendo ese lado creativo a trabajar, tienes mucho que expresar, tienes a las musas hablándote al oído, así que a plasmar por cualquier medio creativo esas emociones y sentimientos que guardas, sentirás un gran desahogo, y terminarás la semana con un balance que te sorprenderá a ti y a los que te rodean. En el trabajo harás grandes mancuernas con quien menos te esperas, no habías querido trabajar con esa persona, no te latía algo de él o de ella, pero te puede sorprender para bien darle el beneficio de la duda. Dejas el temor atrás y por fin te decidirás a ir en búsqueda del amor, el romance está muy presente en ti y este te puede abrir la puerta a un nuevo amor de pareja. Es importante no descuides al padre, pude estar necesitando de tu ayuda. Sigue cuidando de tus pensamientos como lo has hecho últimamente, un té de manzana te puede ayudar a mantener los pensamientos, así, positivos.