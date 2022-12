Samsung retira más de 600,000 lavadoras vendidas en Costco, Best Buy y Lowe’s después de varios informes de riesgo de incendio

La compañía surcoreana Samsung retiró del mercado 663,500 lavadoras y advirtió a los consumidores que la máquina representa un riesgo de incendio debido a que podría sobrecalentarse y provocar un cortocircuito.

El anuncio transcurre luego que se recibieron 51 informes de “humo, derretimiento, sobrecalentamiento o incendio que involucró a las lavadoras”. Diez de los informes resultaron en daños a la propiedad y tres clientes informaron lesiones por inhalación de humo.

Entre los modelos afectados se encuentran las lavadoras de carga superior con lavado WA49B, WA50B, WA51A, WA52A, WA54A y WA55A. Las máquinas se vendieron en los colores blanco, negro, champán y marfil y están equipadas con Wi-Fi.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado que los más de 600,000 equipos se comercializaron en Best Buy, Costco, The Home Depot y Lowe’s desde junio de 2021 hasta diciembre de 2022, con un precio de entre $900 dólares y $1,500 dólares.

La CPSC dijo que una actualización del software puede solucionar el peligro de incendio. Dijo que quienes no hayan conectado la lavadora equipada con WiFi deberán comunicarse con la compañía para recibir instrucciones sobre cómo descargar la reparación del software.

“Los consumidores deben comprobar de inmediato si el software de su lavadora se ha actualizado para evitar el peligro; y, si no, los consumidores deben dejar de usar la lavadora inmediatamente hasta que se actualice el software”, dijo

Las instrucciones para verificar si el software se ha actualizado puede encontrarse aquí.

Esta no es la primera ocasión que los productos Samsung presentan un problema. En mayo pasado un par de clientes emprendieron una demanda colectiva, argumentando que sus refrigeradores no tenían un buen desempeño al no enfriar los alimentos lo suficiente.

Por otra parte, grupos defensores de los consumidores en Brasil también informaron que se unieron para presentar una demanda colectiva contra la compañía por no incluir cargadores con la venta de los nuevos equipos.

