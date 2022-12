Proponen usar uno de los láseres más grandes del mundo para detectar naves de origen alienígena

Un grupo de investigadores ha propuesto usar uno de los láseres más grandes del mundo para poder escanear las ondas del espacio-tiempo que serían producidas por grandes y rápidos objetos en el espacio, como naves extraterrestres, según detallan en un estudio publicado recientemente en ArXiv, que aún debe ser revisado por sus pares.

Cuando objetos con gran masa como los planetas, las estrellas de neutrones o los agujeros negros se mueven a través del espacio, estos van propagando grandes cantidades de ondas gravitacionales, las cuales fueron identificadas y descritas por primera vez en 2015.

Searching for Intelligent Life in Gravitational Wave Signals Part I: Present Capabilities and Future… [IMA] https://t.co/Kjpf3oCbAX pic.twitter.com/EetfVExVRJ

— arXiver (@arXiver) December 6, 2022