Angélica Rivera, “La Gaviota”, se va de fiesta con sus hijas y termina robando miradas

Luego de aparecer en una fotografía familiar celebrando Navidad junto a su ex, Angélica Rivera está dando de qué hablar nuevamente en redes sociales por irse de fiesta con dos de sus hijas, quienes compartieron algunas imágenes de lo bien que la pasaron en un antro.

Pese a que permaneció alejada del ojo público tras su divorcio del ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto, la actriz que es recordada por su personaje de “La Gaviota” en la telenovela ‘Destilando Amor’, ha vuelto a causar revuelo en sus más recientes apariciones públicas, pues en ellas también se ha llevado fuertes críticas por supuestamente lucir irreconocible debido al abuso de las cirugías y tratamientos estéticos, incluso la revista TVNotas aseguró que tanto ella como sus hijas están obsesionadas con el bisturí.

Sin embargo, en esta ocasión la estrella de televisión se convirtió en tema de conversación en redes sociales debido a que decidió despedir el 2022 con toda la actitud y se unió a la fiesta con dos de sus hijas, Sofía y Fernanda Castro, quienes presumieron lo espectacular que luce, tanto que una vez más fueron elogiadas por sus seguidores.

La primera en exponer a la protagonista de la telenovela ‘Mariana de la noche’ fue Sofía Castro, quien a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram compartió una fotografía en la que se ve posando a madre e hija, dejando ver el gran parecido físico que comparten.

Pero quien tampoco dejó pasar la oportunidad de presumir la excelente relación que mantienen fue la cantante Fernanda Castro, ya que ella de la misma forma recurrió a su perfil social para publicar una postal en la que apareció junto a su polémica madre, pero a diferencia de la imagen anterior, ellas optaron por posar frente a un espejo dejando ver que más que madre e hija en realidad parecen hermanas.

En la instantánea que fue retomada por otros perfiles sociales, principalmente de fans, Angélica Rivera dejó ver su figura gracias a un look monocromático en color negro formado por un pantalón de piel y blusa de manga larga. View this post on Instagram A post shared by Angelica Rivera’s fan (@angelica_rivera_fan)

