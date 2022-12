Congresista de California, Katie Porter, culpó a un miembro de su personal de haberla contagiado de COVID-19 

La congresista demócrata de California, Katie Porter, fue señalada a través de Twitter de haber tomado represalias en contra de Sasha Georgiades, una veterana de la Marina de los Estados Unidos. De acuerdo con el medio Reason Georgiades se sumó al equipo de Porter y aunque su becariado terminaba en agosto de 2020, se adelantó abruptamente varias semanas antes, el 9 de julio.

La decisión de cortar su contrato se debió a que la congresista se molestó porque la exempleada la contagió de COVID-19.

Fue el día de ayer que en Twitter se ventilaron unas capturas de pantalla de los mensajes de texto que pretenden demostrar que Porter envió a Georgiades a trabajar desde casa.

Según Georgiades, el “protocolo de la oficina sobre las pruebas” que Porter afirmó que violó fue no tomar una prueba de COVID-19 en el instante en que se sintió un poco mal, síntoma que ella asocio a sus largas jornadas de ejercicio.

Tras el reclamo, la becaria se disculpó “Lo siento muchísimo. Tienes razón, debería haberlo hecho mejor. El hecho de que me sintiera bien en ese momento no significa que lo estuviera”.

Porter simplemente se limitó a decirle que no podía volver a la oficina “Sasha, no puedo permitir que vuelvas a la oficina, dado que no has seguido las políticas de la oficina. Cody se pondrá en contacto (sobre) el envío o entrega de sus efectos personales en su hogar, y establecerá su horario de trabajo remoto y sus responsabilidades para las últimas semanas”.

Más tarde, la congresista dio positivo a COVID-19 y Georgiades volvió a recibir un mensaje de su exjefa “Bueno, me diste COVID-19. En 25 meses, te tomó no seguir las reglas para enfermarme. Mis hijos no tienen a nadie que los cuide”.

Según el medio antes señalado, la oficina de Porter confirmó la autenticidad de los mensajes y dijo: “Este exempleado no fue despedido. Ella era una becaria en nuestra oficina, y semanas antes de que violara el protocolo COVID en julio, ya habíamos acordado mutuamente una fecha de finalización en agosto de 2022.