Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 1 al 6 de enero de 2023

La famosa astróloga Mhoni Vidente predice en el horóscopo del domingo 1 al sábado 6 de enero, qué le depara el destino a tu signo del zodiaco.

Aries

Es tu año de ser líder en todo lo que te propongas. Día de la semana el martes, por eso lo rige la fuerza y la determinación a este signo. Va a ser de unos de los más afortunados en cuestiones de abundancia. El órgano que rige el cerebro, es decir su capacidad de pensamiento, lo hace ser unos de los signos más inteligentes y que esto los va llevar a ser los descubridores de proyectos importantes en este año.

Metal, el oro y la plata. Esto nos dice que el signo de Aries va dominar por completo todo lo que sea relacionado a comercio internacional e inversiones mercantiles en si por eso se les recomienda estudiar una carrera referente a estas actitudes y verán reflejado su éxito.

Animal el carnero, el que se sacrifica por los demás. Este animal y con referente a su signo lo hace ser una persona con buenos sentimientos de ayuda para la humanidad y siempre ser el líder en todo lo que se desempeña.

Su color el rojo y morado. Junto con su signo esta combinación es perfecta por la pasión de Aries y el color de la intensidad, así que se recomienda que uses en todo lo puedan el color.

Verás reflejada más energía positiva en tu vida, los mejores meses de este signo van ser marzo, mayo, agosto y diciembre. Estos serán de suerte en todo lo que se realice, por eso se recomienda que tomen en cuenta sus días mágicos de cada mes, que son el 05, 07,20 y 30.

Durante estos meses podrás llevar a cabo ese cambio de trabajo y proyecto nuevo y verás cómo la suerte te va sonreír, va ser un año de reinventarse en todo lo físico, así que veo en una dieta más saludable y un régimen de ejercicio el cual te ayudará a verte de lo mejor.

Recuerda que el Aries es el más conquistador del zodiaco y este año va ser de muchos amores nuevos que van a dejar huella en tu vida y los signos más compatibles son Capricornio, Géminis y Leo, los cuales van ser las parejas perfectas para llevar a cabo una relación duradera.

Tendrás que ahorrar y formar un patrimonio para tu futuro y este año del Sol va ser ideal para comprar una casa o un coche.

Deberás tener cuidado con las enfermedades de hormonas o de pulmones, ese va ser tu punto débil, pero también tu signo lo domina lo cambiante del carácter o de enojarse si no le salen las cosas como quieres.

Por eso tendrás que medir ese temperamento para que puedas avanzar en tu vida y no destruir todo lo que haces en un solo momento por un enojo.

En este año vas a dominar más tu deseo sexual, arreglarás papeles de visa y residencia, será un año de muchos viajes.

Tauro

Tu gran año de realización personal. Día de la semana, lunes. Para el signo de Tauro va ser un año lleno de buenas noticias y realización de proyectos. Vas a estar rodeado de personas muy importantes para así estar en un alto nivel de compatibilidad laboral, pero eso sí tendrá que cuidar mucho lo que dice y controlar su temperamento tan fuerte para que no lo lleve a situaciones incomodas con los demás.

Órganos que lo rigen, son el cabeza y la boca. Esto significa que en boca cerrada no entran moscas, que entre más prudente seas, va a ser mejor en tu vida y trata de siempre de traer una cadena de plata u oro en el cuello para que te sirva de protección del mal de ojo.

Metal, la plata. Debes llevar una vida más saludable, dejar a un lado de excesos de alcohol o comida, pues sólo te va llevar a tener una salud muy deficiente. Así que sigue una buena dieta y no dejes el ejercicio, recuerda que tú eres el toro del zodiaco y te hace ser el más viril.

Colores, el verde y amarrillo. Trata de llevar estos colores siempre cerca de ti o usarlos en todo tu alrededor, como pintar tu casa, usar ropa de este color y siempre cargar un billete que puede ser un dólar en la cartera. Eso te va ayudar a mantener la abundancia en tu vida.

Tus mejores meses del año van ser enero, mayo, agosto y septiembre. Tus días del mes son 03, 06,11 y 23, así que trata de usar estos meses y días para realizar todos los cambios positivos que tengas en tu vida.

Será un año muy buen en cuestiones de estar más en paz contigo mismo y los problemas tendrás a resolverlos este mismo año sobre todo los legales.

Recuerda que a tu signo lo domina en la terquedad y el resentimiento, que juntos hacen como una bomba de sentimientos, por eso vas a tener que aprender a controlar tu carácter para que no tengas tantos problemas con tu pareja y amigos.

Será un año en cuestión de trabajo de tener dos o más ingresos económicos y eso te va ayudar a tener más estabilidad.

En el amor, será un año de conocer personas que te dejarán huella.

En cuestión de escuela, seguirás con tus estudios y decides tomar un curso de idiomas, trata de tomar siempre carreras relacionadas al bienestar, como medicina, política, leyes o relaciones internacionales.

Este año tendrás un embarazo de sorpresa, ten cuidado con problemas en el riñón, con las infecciones. Será un año de dieta o de operarse sobre todo cirugías plásticas.

Géminis

Tu año de ser el mejor en todo. Este año va a ser muy determinante para tu signo. Decides ser alguien en la vida y dejar todo lo negativo que te había estancado.

Día de la semana el miércoles y tus mejores días del mes son 01, 11, 22 y 29; y tus mejores meses del año son febrero, junio, agosto y septiembre.

Recuerda que para el signo de Géminis sus números siempre tienen que ser en par, así podrá avanzar más fácil en la vida, por eso son el gemelo del zodiaco.

Ten cuidado con los gastos excesivos y trata de controlar tu impulso de comprar, recuerda que este año lo va dominar el dinero, así trata de ser más cauteloso a la hora de gastar.

Va a ser un año de embarazos para tu signo, los solteros de Géminis encuentran el amor verdadero con su mejor signo compatible, que es Aries, Libra o Sagitario, los cuales van a ser tu pareja ideal.

El punto débil en tu cuerpo son las infecciones y tu aparto reproductor, así trata de siempre estar checándote con tu medico cualquier infección.

Tu signo va atravesar este año por una crisis matrimonial o de pareja, así que decidirá si te quedas o te vas. Recuerda siempre analizar bien lo que vayas hacer en tu vida.

Tu color, el dorado y azul. Recuerda usarlo lo más que puedas en tu ropa o cómprate algo de oro y úsalo como un talismán.

Va a ser un año de bendiciones en todos los sentidos. Recuerda que tú piensas por dos a la vez y eso te da una ventaja sobre los demás.

Volverás a estudiar y estarás tomando muchos cursos de superación personal.

Ten cuidado en cuestiones de caídas y dolores de rodillas. Tendrás una operación, pero no será grave y te recuperarás muy rápido.

Será un año muy bueno en cuestiones de conocer gente importante y tener muchas amistades en el gobierno o políticos, también será un año de muchos viajes, pero sobre todo de vacaciones. Conocerás lugares donde nunca habías ido.

Ten cuidado con las enfermedades de familiares muy directos o trata de estar al pendiente de ellos.

Cáncer

Este año será de encontrar la pareja perfecta, recuerda que tu signo es el agua y eso te hace pensar siempre con el corazón, por eso siempre caes en problemas en todos los sentidos, pero este año del Sol va a ser de más fuerza espiritual para así romper con todo lo negativo que venías cargando del pasado.

Día de la semana, el jueves. Eso significa que serás el signo que comience todo lo relacionado a lo laboral y comunicaciones. Serás el signo encargado de dar los avisos importantes de tu trabajo, así que Cáncer será el signo de mayor importancia en todo lo concerniente a relaciones públicas o políticas.

Tu punto débil serán las úlceras y el intestino, por eso te recomiendo no guardarte los corajes o malos ratos. Trata siempre de decir lo que sientes y piensas, pero sin ofender y no quedarte con esa energía negativa en tu estómago. Recuerda empezar un régimen de alimentación más saludable.

Tu metal, la plata. Por eso te recomiendo que uses siempre una moneda de plata en tu cartera para que sea tu talismán de buena suerte.

Tus mejores meses del año son junio, julio, diciembre y febrero; y tus días mágicos del mes 03, 07, 15 y 22. Así que trata de hacer cualquier cambio positivo en estos meses y días, verás que no tendrás ningún problema.

Será un año muy buen en cuestiones de negocios propios o de hacer cosas por tu cuenta, toma cursos de dirección empresarial, diseño o comunicaciones.

Será un año de viajes para visitar familiares, cambias el carro por uno más reciente. Tu facilidad de convivir con los demás te va llevar a tener un grupo de asociación o estar en un grupo político, estudias otra vez inglés otro idioma, de hecho, te vas de intercambio unos meses al extranjero.

Tus colores que te van a dominar todo el año van ser el rojo y amarrillo fuerte, por eso te recomiendo usarlos más en tu ropa y pintar tu negocio o casa con esta combinación de colores.

Leo

Este año para tu signo va ser un año de trazar los objetivos y alcanzarlos y más, porque tu signo lo domina el Sol y tendrás la oportunidad de remediar las malas situaciones de otros años y salir adelante de cualquier problema financiero o legal pues el triunfo será tuyo.

El día de la semana es el viernes, eso significa que tendrás la fortuna de salir de viaje de placer y de negocios, así que serás el signo más viajero del zodiaco.

Los meses de más abundancia y suerte van ser julio, agosto, octubre y febrero; y tus días mágicos del mes van ser 01, 06, 17 y 28.

Tu color, el blanco y naranja, así que te recomiendo que cualquier situación de cambio de trabajo o un proyecto nuevo utilices estos meses y días mágicos para que se te pueda lograr lo que tanto anhelas y también el usar ese color en cuestiones amorosas.

Surgirá un amor que será muy compatible del signo de Aries, Sagitario o Acuario. Así no lo dudes que este año a todos los Leo que están solteros les va venir una pareja estable y los que están casados o comprometidos les vendrá un nuevo integrante a la familia.

Recuerda que la flor que te va dominar todo el año es el girasol, sin duda al momento en tenerla en tu casa será una bendición para tu salud.

Este año será de renovación por completo en tu persona y decides empezar a crecer profesionalmente.

Tendrás dos golpes de suerte, uno en la lotería y otro en un trabajo que será muy bien pagado.

Ten cuidado con enfermedades del cerebro o el corazón, trata de ir con tu médico. Será un año de lo físico en tu signo, es decir hay que hacer todo lo posible para verte de la mejor manera.

Alguien de tu familia sufrirá un divorcio, decides volver estudiar o tomar una carrera de ingeniería o administración.

Virgo

Este año va ser el volar y soltar sin miedo, es decir dejar a un lado todas las inseguridades y empezar a lograr lo que tanto deseas en tu vida, en si este año será muy bueno para todos los nacidos bajo este signo, sobre todo la fuerza e influencia que tendrán con los demás Serás líder social y de gran ayuda para todos los que te rodean.

Tu día de la semana es el martes, lo cual significa que tendrás toda la suerte en cuestión de asuntos legales y de permisos de migración que se te darán sin tropiezos y el día que te lo autorizan va ser un martes.

Tu punto débil serán los nervios y el intestino delgado. Por eso te recomiendo que no te alteres tan fácil y trata de encontrar una solución a todos los problemas que se te presenten para que no sufras de estas enfermedades.

Tu signo se va identificar este año con los animales de campo, eso significa que no te cansaras de trabajar hasta conseguir lo que tanto deseas.

Tu color, rojo y naranja. Así que no dudes en usarlo más en tu ropa o colores de tu casa o coche.

Recuerda que los nacidos bajo el signo son muy impulsivos y a veces no controlan las palabras y acciones negativas, eso los hace tener varios tropiezos en la vida sobre todo en cuestiones amorosas.

Los mejores meses del año son septiembre, octubre, marzo y mayo; y tus días mágicos de cada mes 02, 08, 20 y 27, así que no dudes en hacer los cambios necesarios para estar mejor.

En cuestión de salud será un año de metamorfosis, decides cambiar por completo tu look y verte de lo mejor en todos los sentidos. Será un gran año para ti en tu físico que te llevará a realizar varias operaciones estéticas. También será un año de muchos viajes por trabajo y placer, pero ten cuidado con lo que pienses, pues tu mente estará muy elevada con la espiritualidad y todo lo que pienses se te dará.

Embarazo para los Virgo que están casados o comprometidos, en este año la tendencia será niña.

Libra

Será tu año de crecimiento laboral, el esfuerzo que realices será recompensado.

Recuerda que tu signo va atravesar por unas energías muy fuertes, que tú serás el encargado de hacerlas llevar a lo positivo. No olvides que eres el amigo de todos y tu signo en este año del Sol se va encargar de hacer relaciones públicas y sociales.

Día de la semana, el sábado. Esto significa que serás quien tome la última decisión de algún proyecto de trabajo o quien inicie cualquier festejo planeado.

Recuerda que tu signo va dominar el amor por el planeta Venus, el cual cruzará sobre tu signo, así debes aprovechar al amor que llegue a tu vida. Tus signos más compatibles son Acuario, Cáncer y Aries, con estos signos vas a poder formar una familia.

Tu punto débil son los riñones y el páncreas, así debes de mantener una dieta salúdale y más ejercicio para que tu cuerpo se mantenga de lo más sano posible y dejar las preocupaciones a un lado, no hacerte presa del estrés.

Debes de ahorrar todo lo que puedas para así hacer un patrimonio de casa o coche y trata de ponerte una pulsera de plata para que sea tu amuleto de la buena suerte.

Tus colores, rojo y morado Estos lo puedes usar más en tu ropa o colores para tu casa o negocio, pues te darán más abundancia y armonía

Tus mejores meses del año son octubre, noviembre, marzo y junio; y tus días mágicos del mes 03, 06, 15 y 30, así que trata de hacer cualquier cosa sea positiva en estos días y meses, pues los podrás lograr sin problema.

Será un año de muchos triunfos en todos los sentidos, recuerda que va dominar la justicia en el signo de Libra y se podrán resolverse asuntos complicados en cuestión legal o laboral.

Escorpio

Tu año de renovación, vas atravesar por periodos de gran fuerza espiritual para poder resolver y crecer más en lo laboral.

Recuerda que tu signo va brillar mucho en lo intelectual y serás un gran líder político.

Será un año de fortalecer o formalizar los vínculos personales, un año de compromiso en el amor y también de ser padres.

Día de la semana, miércoles. Tomarás decisiones de gran importancia en todo. pero debes de tener cuidado con tu boca, es decir no usar palabras para lastimar a los demás. Recuerda que una frase hiriente se queda en toda tu mente por siempre, así aprende a ser más prudente

Tu punto débil va ser el sistema reproductor e infecciones. Recuerda que tu signo domina el sexo y eso te hace ser presa constantemente de infecciones sexuales, así que es recomendable poner más atención en ese tema y en el intestino perezoso, lo que significa que tus pensamientos nos los liberas y eso hace que tu organismo trabaje más flojo, así que debes tener una buena alimentación y hacer ejercicio para mantenernos más sanos

Tu color sin duda el amarrillo y azul fuerte. Es decir, tendrás la oportunidad de combinar estos colores y usarlos como tu desees y verás cómo la abundancia llegará a tu vida

Tus mejores meses del año serán noviembre, diciembre, abril y septiembre; y tus días mágicos del mes son 01, 05, 20 y 26, así que trata de hacer cualquier tipo de proyecto o cambió de trabajo en estos días y meses, pues se te darán sin problema.

Será un año muy fuerte y con muchos logros personales recuerda que signo lo domina mucho el qué dirán.

Este signo crecerá más en lo profesional y tendrá casi todo el año de mucha suerte y luz en lo relacionado con política o puestos de gobierno.

Sagitario

Será un año de viajes y de realización en cuestiones laborales, así como amorosas. Recuerda que lo domina el Sol y atraerá toda la fuerza espiritual para lograr esas metas que tienes en mente, pero recuerda que entre menos lo platiques más se va poder lograr, porque a tu signo lo van a seguir mucho las envidias.

Recuerda que tu signo es muy simpático, por eso este año todo mundo lo buscará para estar al lado de los sagitarianos.

Sólo tendrás problemas en los primeros meses del año en el trabajo y decides salirte o cambiarte para poder progresar.

Recuerda que tu signo es el viajero del zodiaco y será un año de cambios de residencia o de vivir lejos durante un tiempo.

Debes de cuidarte mucho de todos los excesos, sobre todo de los vicios y no caer en tantas tentaciones.

En el amor el sagitario vive de las ilusiones, pero este año decide tener una relación más formal y así progresar como pareja con sus signos más compatibles que son Aries, Virgo y Capricornio, los cuales son tu pareja ideal.

Día de la semana, domingo. Esto significa que podrás hacer el cambio que tanto deseas en cuestiones de casa, recuerda que este día lo gobierna por completo el planeta Júpiter y eso te ayudará a estar más fuerte en tus decisiones de vida y para volver estudiar una carrera universitaria o idiomas.

Tu punto débil será el azúcar y páncreas, así que trata de hacerte una buena revisión de tu salud y seguir con una dieta más saludable con ejercicio.

Recuerda que el sagitario tiene un defecto que cae mucho en los vicios como el alcohol o drogas, así trata de alejarlas de tu vida.

Tus colores serán naranja y verde, por eso te recomiendo usarlos lo más seguido que puedas y pintar tu negocio o casa con ellos, pues te ayudarán a crecer en lo económico y a tener mejor salud.

Tus mejores meses del año van ser diciembre, enero, mayo y agosto; tus días mágicos son 04, 06, 19 y 29, así que te recomiendo que uses estos días y meses para lograr todos los objetivos de cambio de casa o trabajo y al iniciar un negocio, verás cómo se dará sin problemas.

Capricornio

Será tu año de buena suerte, pues este signo va ser el más afortunado en todo lo que realice. Por fin verá cumplido todo lo que se proponga y se quitará muchos problemas de encima.

Este año va ser clave para definir tus pasos hacia el futuro y lo que quieres llegar a ser.

Decides cambiarte de casa o irte a vivir un tiempo separado de la familia para poder así madurar.

Día de la semana, el lunes. Esto significa que serás un gran líder en cuestiones de negocios o relaciones públicas. Este día es regido por Mercurio, el planeta del bienestar y la comunicación social, así trata de empezar a estimular esas actitudes o de tomar un curso para que puedas superarte en el futuro.

Tu punto débil, los riñones, úlceras y la espalda, así que trata de seguir con el ejercicio y estimular tu alimentación con más líquidos y frutas para que no padezcas de problemas de fracturas. Sin duda, este año tendrás mucha pasión en tu vida de pareja.

Tu metal, el oro. Así que para cualquier asunto que realices trata de llevar algo de oro cerca de tu cuerpo como talismán y verás cómo el mal de ojo se irá de tu vida.

Tus colores, el rojo y azul. Así que trata de usarlos más en tu guardarropa y en el pintado de tu casa o coche para que puedas avanzar más en la vida y con mayor abundancia.

Tus mejores meses del año son diciembre, enero, marzo y agosto; y tus días mágicos 03, 09, 15 y 30, así trata de hacer esos cambios positivos durante estos días y meses.

En contraparte, tus peores meses son febrero y junio, así trata de no hacer ninguna inversión o cambio de casa, pues batallarás mucho para poder logarlo.

Recuerda que a tu signo casi no le gusta seguir la norma de la vida y será algo rebelde, por eso eres autentico y diferente.

Acuario

Será un año de madurar y cambiar por completo tus patrones de comportamiento. Por fin decides poner todo el empeño en ser alguien importante en la vida y dejar atrás todas las inseguridades que te rodeaban.

Recuerda que tu signo es el único del ser humano en el zodiaco y eso te da la facultar de hacer los cambios positivos en tu vida.

Decides comprar una casa o coche para hacer crecer tu patrimonio.

Día de la semana, martes. Eso indica que tu signo va ser el líder en cuestiones de empezar un trabajo o proyecto nuevo. Este día lo rige completamente la luna y en este año junto con tu signo te va dar la cualidad de ser más artístico y completamente exitoso en cuestiones de relaciones públicas y ventas, así trata de emprender un negocio este año que va ser de triunfo para tu signo.

Tu punto débil será el sistema nervioso y el estómago, así trata de mantenerte tranquilo en cuestiones de tu trabajo y no cargar problemas que no son tuyos para que no te estreses mucho. Es recomendable no dejar el ejercicio para mantenerte saludable.

Tus colores más fuertes son amarrillo y azul fuerte, los cuales debes usar más en todo lo que uses de ropa o en tu casa o coche. Debes crecer más en lo espiritual.

Tus mejores meses del año van ser febrero, marzo, mayo y octubre; y tus días mágicos son 02, 05, 15 y 25, así cualquier trámite de préstamo o legal que tengas pendiente lo podrás realizar en estos meses y días.

Tendrá mucha actividad relacionada con volver estudiar y cambios de trabajo para progresar.

Surgirá la oportunidad de crecer mucho como supervisor o jefe de tu área.

En cuestiones amorosas va ser un año de conocer muchas parejas, pero nada estable. Sin duda, el signo de Acuario es el más conquistador del zodiaco, pero debe tener cuidado con los embarazos imprevistos y quienes están casados va ser un año muy rebelde o de querer ser libres otra vez. Su mejor compatibilidad es con los signos de Tauro, Géminis y Libra, los cuales serán la mejor pareja.

Piscis

Será un año de resurgimiento, eso significa que no te detendrás ante nada o nadie hasta lograr ese objetivo que tienes en mente.

Recuerda que tu signo es el más intuitivo y tiene mucha comunicación con lo Divino, así que eso será de mucha ayuda para ser mejor persona y alcanzar las metas que te traces, sólo trata de ser más discreto y no platicárselo a nadie para que lo veas realizado de la mejor manera.

Día de la semana, miércoles. Lo cual indica que tu signo llevara a cabo los cambios necesarios en el trabajo o negocio.

Tu punto débil será la piel y el sistema respiratorio, así que tendrás que ser más cauteloso cuando salgas a las calles y con el sistema respiratorio, debes dejar por completo el cigarro para tratar de mantener sanos tus pulmones.

Deberás tomar la decisión de ser padre o tener un hijo, pero sin casarte, es decir sin compromiso.

Los colores van ser el rojo, verde y blanco, los cuales deberás usar más seguido en tu ropa o pintar tu casa con esos colores porque así se eleva la energía positiva de tu vida.

Recuerda que el Piscis es el sanador y diseñador del zodiaco, así que trata de tomar un curso de eso, pues te ayudará en el futuro.

Los meses de más suerte para tu signo son marzo, abril, julio y septiembre; y sus días mágicos del mes son 01, 08, 16 y 27, así que si tienes algún un cambio de trabajo o vas a iniciar un negocio no lo dudes de hacerlo durante estos días y meses.

En el amor va ser un año de encontrar a la pareja ideal que va ser del signo de Cáncer, Libra o Aries, todos muy compatibles.

Todos los piscianos tendrán la oportunidad de crecer mucho económicamente y hablar de asociarse con más personas para poner un negocio, les brillara el oro y el dinero, así que tendrán que aprovechar esta racha de suerte. Será un año de muchos viajes y de estar moviendo las energías.

Recuerda que tu signo son dos peces a la vez y eso te permite siempre estar en dos lugares al mismo tiempo, por eso debes mover tus energías saliendo de viaje más seguido.