Debut ante el campeón: Cómo ver en Estados Unidos el estreno de ‘Memo’ Ochoa con la Salernitana ante el AC Milan en la Serie A

Guillermo ‘Memo’ Ochoa abandonó la Liga MX para así retornar a Europa, específicamente a la Serie A de Italia. En dicho torneo, el exguardameta del Club América debutará ante el actual campeón defensor, el AC Milan, conjunto que chocará este miércoles 4 de enero ante la Salernitana.

Dicho cotejo será el debut de Ochoa en Italia, lo que le dará un récord personal en el viejo continente y el mismo será realizado en Stadio Arechi de Salerno, es decir, que recibirá al equipo que gritó campeón al final de la temporada pasada.

Cómo ver el debut de Ochoa en Estados Unidos

Para poder ver el cotejo entre milanistas y la Salernitana, se deberá utilizar la aplicación de streaming, Paramount+, al menos en Estados Unidos, la cual nos dejará ver el primer duelo del guardameta de la Selección de México.

En Estados Unidos el duelo comenzará a las 6:30 AM (ET), y en Los Ángeles, tendremos que levantarnos a las 3:30 AM, siendo un horario muy temprano, pero que nos dará una oportunidad única al ver el primer juego de Ochoa en Italia.

Posición en la tabla general en la Serie A

El Salernitana está en la posición 12 con 17 unidades en 15 partidos jugados en la Serie A de Italia. Por otro lado, su rival a vencer, Milan, está en la segunda plaza del torneo italiano con 33 unidades recolectadas a lo largo de la temporada.

También te puede interesar

–Guardameta Gil Alcalá abandona Pumas UNAM y jugará en otro equipo dentro de la Liga MX

–Guillermo “Memo” Ochoa afirmó que quiere llegar al Mundial de 2026 y retirarse en casa con la selección de México

–Robert Lewandowski con una oportunidad de sumar su primer gol en una Copa del Mundo que fue atajada por ‘Memo’ Ochoa