Nueva York legaliza compostaje de cuerpos humanos; una alternativa “más ecológica” tras la muerte

Nueva York se convirtió en el sexto estado de Estados Unidos en permitir el llamado compostaje humano.

Las personas ahora pueden convertir su cuerpo en tierra después de su muerte, lo que se considera una alternativa más ecológica que un entierro o cremación.

También conocida como “reducción orgánica natural”, la práctica hace que un cuerpo se descomponga durante varias semanas después de haber sido encerrado en un contenedor.

En 2019, Washington fue el primer estado de EE.UU. en legalizarlo. Colorado, Oregón, Vermont y California siguieron su ejemplo.

