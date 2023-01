Danna Paola presume al máximo su retaguardia mientras contempla el mar, usando un minibikini blanco

Para comenzar el año Danna Paola decidió irse de vacaciones a la playa y disfrutar ahí las altas temperaturas. Ahora la cantante compartió en su cuenta de Instagram fotografías que ya superan los 700,000 likes y que la muestran contemplando el mar, usando un minibikini blanco con el que lució al máximo su retaguardia.

Sin olvidar su sombrero Danna también se tomó una cerveza y se dejó ver muy sexy al usar un microbikini azul, para después pasear a bordo de un auto. Hace algunos días celebró la Navidad luciendo un minivestido negro que contrastó con sus zapatos plateados.

En compañía de su novio, familiares y amigos Danna Paola dio la bienvenida al nuevo año y posó muy elegante usando un largo vestido blanco. El mes próximo retomará su gira Xt4s1s, con la que recorrerá varios estados de México. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

También te puede interesar:

-Danna Paola se toma sexys selfies usando un minúsculo sostén de hilos

-Danna Paola impacta al lucir su figura en un enterizo negro de látex con anillos y correas