En microbikini azul Sara Corrales posa en la piscina, con el agua hasta las rodillas

En sus días de descanso a Sara Corrales le encanta viajar a Tepoztlán, y ahora deleitó a sus millones de seguidores en Instagram con una serie de fotografías de sus recientes vacaciones, destacando una en la que aparece en la piscina, con el agua hasta las rodillas y usando un microbikini azul que resaltó su perfecto bronceado.

Con ese mismo sexy atuendo la bella actriz colombiana presumió en otra imagen su escultural cuerpo; ella escribió junto a sus publicaciones: “Amo pegarme estas voladitas en medio de mis grabaciones para dedicarle tiempo a mi espíritu, a mi alma, poder estar en silencio para oír mi voz interior, eso es lo que me permite estar brillando, permanecer en paz y llenarme de amor propio para poder regalárselo a quienes me rodean”.

Al salir de las grabaciones de la telenovela “Mi camino es amarte” Sara mostró los tatuajes que le dibujan para su personaje, pero también lució espectacular usando un vestido estampado. Su mensaje por el comienzo de 2023 fue: “Empiezo este año simplemente AGRADECIENDO por mi vida, mi salud, mi trabajo, por todo el amor que me rodea, por mi familia, porque tengo viva y sanita a mi viejita hermosa, por mi hogar, por la comida que me alimenta a diario y por millones de regalos que me da Dios y la vida. No pido nada, ya tengo más de lo que quiero, soy muy bendecida, y tú? Dime 3 cosas por las que inicies agradecido este año 🙏🏽🙌🏽🙏🏽 . View this post on Instagram A post shared by SARA ✮ CORRALES (@saracorrales) View this post on Instagram A post shared by SARA ✮ CORRALES (@saracorrales)

También te puede interesar:

-Sara Corrales muestra su flexibilidad al hacer yoga, usando un ajustado enterizo deportivo

-En la playa y de rodillas Sara Corrales luce su retaguardia usando un ajustado traje de baño negro