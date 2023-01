Encuentra la cafetera más adecuada para ti

Hemos usado las mejores cafeteras con diferentes bebedores de café, desde los adictos al espresso hasta los conocedores de K-Cup.

La Keurig K-Mini Plus, la Ninja Specialty CM401 y la Cuisinart PerfecTemp 14 Cup Programmable se encuentran entre las cafeteras que se destacan en las pruebas de CR.

Si tomas tu dosis de café de la mañana en una cafetería, es posible que hayas notado que el costo de una taza aumentó durante el año pasado. En estos tiempos de alta inflación, tiene sentido tratar de ahorrar algo de dinero preparando tu propio café en casa. La buena noticia: las últimas cafeteras pueden ayudarte a preparar bebidas que saben tan bien como, o incluso mejor, que la que le compras a tu barista favorito.

Nuestras detalladas calificaciones de cafeteras pueden ayudarte a encontrar una máquina de primer nivel por tan solo $25, junto con otros modelos más elegantes para satisfacer tus expectativas de elaboración más altas.

Sigue leyendo para encontrar excelentes opciones de cafeteras con características como molinillos integrados para conseguir un sabor recién molido (y menos desorden en tu encimera), depósitos de autoservicio que satisfacen a varias personas (sin jarra) y espumadores de leche integrados para lattes al nivel de una cafetería. Aquí están nuestras cafeteras favoritas probadas en el laboratorio.

Para una gran taza de café

Si te gusta tu café en la forma más simple, querrás una cafetera de goteo sencilla y fácil de usar que produzca una infusión sabrosa cada mañana. Estas cafeteras Cuisinart y Hamilton Beach tienen un gran desempeño en nuestras pruebas y son fáciles de usar y limpiar. Son programables, por lo que puedes configurarlas para que comiencen a prepararse antes de que llegues a la cocina. Pero solo Cuisinart te permite ajustar la intensidad de la preparación a tu gusto personal.

Cuisinart PerfecTemp 14 Cup Programmable DCC-3200

Hamilton Beach 12-cup Programmable 49465R

Para la conveniencia de una K-Cup

Las cafeteras de cápsulas son la elección del 31% de los estadounidenses, según una encuesta de 2022 de 1,592 encuestados estadounidenses realizada por Drive Research. Los mejores modelos elaboran el café rápidamente (en aproximadamente un minuto) con un tamaño y una temperatura constantes de una taza a otra. Nuestras selecciones a continuación funcionan con K-Cups desechables y sus propias cápsulas reutilizables. Las K-Cups son el tipo de cápsula más popular, pero si prefieres las cápsulas Nespresso, consulta nuestra guía de las mejores cafeteras de cápsulas.

Keurig K-Mini Plus

Para conseguir ese sabor a grano entero

Si te encanta el café hecho con granos recién molidos, pero odias que los accesorios adicionales (como un molinillo) ocupen espacio en tu encimera, busca una cafetera para moler y preparar café, que ya cuenta con un molinillo incorporado que deposita los granos frescos directamente en una cesta. Nuestra opción más cara cuenta con un molinillo de salientes, que produce una mezcla más uniforme para (posiblemente) una taza de café aún mejor.

Black+Decker Mill & Brew CM5000B

Cuisinart Next-Generation Burr Grind & Brew 12-cup DGB-800

Para varias tazas sin jarra

Si te gusta lo conveniente que es un solo servicio, pero no eres fanático de las costosas cápsulas, es posible que desees considerar una cafetera de autoservicio. Estas máquinas elaboran hasta 12 tazas a la vez y mantienen el café caliente durante todo el día en un depósito interno. No tienen una placa caliente que queme tu café ni una jarra que tengas que lavar. En cambio, el café se sirve taza por taza a través de un mecanismo de autoservicio.

Cuisinart Coffee on Demand DCC-3000

Hamilton Beach BrewStation Summit 4846[4]

Para bebidas más elegantes

¿Te encantan los lattes? Lleva la experiencia de la cafetería a casa con una cafetera todo en uno o una cafetera doble y una cafetera espresso. Las máquinas todo en uno vienen en versiones de goteo y surtidor y generalmente cuentan con un batidor de leche incorporado. Las máquinas dobles de café y espresso preparan café por goteo y espresso y tienen varillas para hacer espuma. Una diferencia clave: las cafeteras todo en uno usan una mezcla concentrada para café con leche, mientras que las cafeteras duales usan espresso.

DeLonghi Combi BCO 430

Keurig K-Latte Single Serve K-36

Nespresso Lattissima One Espresso Maker EN500BW/W

Ninja Specialty CM401

