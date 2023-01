Los protagonistas de la cinta de 1968 “Romeo and Juliet” demandan a la compañía Paramount

En 1968 la película “Romeo and Juliet” -basada en la obra de William Shakespeare y dirigida por Franco Zeffirelli– fue un éxito a nivel mundial, pero ahora sus protagonistas, Leonard Whiting y Olivia Hussey, han demandado a la compañía Paramount por explotarlos sexualmente y distribuir sus imágenes desnudos.

Whiting y Hussey (de 72 y 71 años, respectivamente) eran menores de edad durante el rodaje del filme y comentaron que a pesar de que Zeffirelli les aseguró que no habría desnudos en una escena, días después les pidió que se quitaran la ropa, pues de lo contrario “la película fracasaría”.

Ahora Olivia y Leonard buscan ser compensados por los daños, lo cual podría superar los $500 millones de dólares. El representante de ambos actores declaró: “Lo que les dijeron y lo que pasó fueron dos cosas diferentes. Confiaron en Franco. A los 16 años, como actores, tomaron su iniciativa de que él no violaría esa confianza que tenían. Franco era su amigo y, francamente, a los 16, ¿qué hacen? No hay opciones. No había #MeToo”.

El abogado Solomon Gresen también fue muy firme en sus declaraciones: “Las imágenes de desnudos de menores son ilegales y no deben exhibirse. Estos eran niños muy pequeños e ingenuos en los años 60 que no entendían lo que estaba a punto de impactarlos. De repente se hicieron famosos a un nivel que nunca esperaron y, además, fueron violados de una manera que no sabían cómo manejar”.

