Carmen Villalobos luce su cuerpo bronceado, usando un microbikini de animal print

Carmen Villalobos continúa de vacaciones, pero no olvida a sus fans, por lo que decidió complacerlos con espectaculares fotografías que publicó en Instagram y que la muestran luciendo su escultural figura en microbikini de animal print. El mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Nunca le diría que NO a un día de playa …porque brisa y playa uffffff el plan perfecto 🌊☀️te gusta 😏?”

La actriz colombiana se alista para comenzar sus nuevos proyectos, entre los que destaca la nueva temporada del programa de televisión “Escuela imparables” en el que funge como conductora. Ella compartió fotos en las que posa muy sexy con la blusa abierta, sin olvidar su mensaje por el año nuevo: “Mi gente bonitaaaaaaaaa FELIZ AÑO NUEVO 🥳🥳🥳🥳! Que sea un año maravilloso para todos 🙌🏼 ! A trabajar duro por esos sueños, metas y objetivos que nos trazamos para este 2023 🤗! Besos gigantes 💋💋💋 Se les quiere un montón 😘😘😘!”

Hace algunos días Carmen obtuvo más de medio millón de likes gracias a unas imágenes en las que se muestra en un exclusivo resort y usando un bikini de color verde neón, que dejó al descubierto su tatuaje que dice “Gratitud”. Fue su manera de despedir el año 2022. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

También te puede interesar:

-Carmen Villalobos se muestra en microbikini negro antes de hacer ejercicio

-Carmen Villalobos presume su figura en microbikini negro, posando junto a una amiga