En minibikini rojo Belinda luce su retaguardia al descansar en la piscina

Hasta en sus vacaciones Belinda da de qué hablar, y ahora compartió en sus historias de Instagram un video grabado por su amiga Ingrid Veláquez en el que capta a la cantante muy relajada en la piscina, usando un minibikini rojo y luciendo su retaguardia. Ambas posaron juntas después, con el tema “I’m blue” de David Guetta y Bebe Rexha como fondo musical.

La intérprete ya es toda una experta en hacer selfies, y hace unos días publicó unas que la muestran usando un ajustado minivestido y que causaron sensación entre sus fans. Hasta ahora esas imágenes -que tituló como “Ultimas del 2022 💛✨✨”- ya superan los 700,000 likes.

Belinda está fascinada con su nueva mascota, un gato llamado Glen con el que convive desde hace dos meses. Lo mostró en varias fotos de su celebración navideña y anteriormente informó a sus seguidores que es el primer gato que tiene: “No sé mucho de cómo se comportan, siempre he sido de perritos, pero me enamoré de este bebito desde que lo vi, si alguien me puede escribir más sobre el comportamiento de los felinos y cómo poder ser la mejor mamá para él, me harían muy feliz”. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop) View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

