Galilea Montijo se sincera sobre los cambios a los que se ha enfrentado por la menopausia

Con el humor y honestidad que la caracteriza, la conductora Galilea Montijo habló como nunca antes sobre los retos a los que se ha enfrentado recientemente como producto de la etapa que comenzó a sus 49 años, la menopausia.

Fue durante un episodio de ‘Netas Divinas’ que la tapatía confesó que tras vivir este periodo fisiológico condicionado por los cambios hormonales le ha sido imposible bajar de peso.

“No sé ustedes en qué etapa estén o si estén en la menopausia, pero yo llevo 10 kilos arriba y no hay manera, pese a que voy con mi bariatra, de que yo baje 100 gramos”, detalló ante las cámaras del programa.

A pesar de ello, Galilea Montijo aseguró sentirse cada vez más cómoda consigo misma, sobre todo después de aceptar que se trata de una etapa normal en la vida de cada mujer. “Hoy me siento cómoda con mi cuerpo, no sé si feliz, pero sí cómoda”, añadió.

La confesión de la presentadora no tardó en despertar la empatía de sus compañeras Consuelo Duval y Paola Rojas. Esta última no perdió la oportunidad de deshacerse en halagos hacia la ex reina de belleza y argumento que de vivir la menopausia como ella, se sentiría “toda una ganadora”.

“Es muy esperanzador lo que dices y estoy hablando enserio. Si subiste 10 kilos y estás así, en una de esas, tengo cadera”, dijo con una sonrisa de oreja a oreja.

Como respuesta, la también conductora del programa matutino “Hoy” detalló que ha sido un proceso largo, pero finalmente ha decidido aceptar los cambios que vengan. “Yo creo que ya llega una edad donde ya no te debes pelear ni con la arruga, ni con la celulitis, ni con los kilos”, finalizó.

