Carmen Villalobos pasea por la playa, usando un microbikini de animal print

Carmen Villalobos ha vuelto a subir la temperatura, ahora gracias a un video grabado por ella misma y que compartió en sus historias de Instagram; se mostró caminando por la playa y luciendo su perfecto bronceado al usar un microbikini de animal print.

Con ese mismo sexy atuendo la actriz colombiana posó junto a una palmera, obteniendo por las imágenes más de medio millón de likes; también escribió un mensaje de año nuevo para todos sus fans: “Mi gente bonitaaaaaaaaa FELIZ AÑO NUEVO 🥳🥳🥳🥳! Que sea un año maravilloso para todos 🙌🏼❤️! A trabajar duro por esos sueños, metas y objetivos que nos trazamos para este 2023 🤗! Besos gigantes 💋💋💋 Se les quiere un montón 😘😘😘!”

A unos días que se diera a conocer que el ex esposo de Carmen –Sebastián Caicedo– tiene una relación con la empresaria Juliana Díez, la conductora del programa “Escuela imparables” fue captada en un club besándose con Frederik Oldenburg, conocido por el reality show “Exatlón USA”. Hasta el momento ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto. View this post on Instagram A post shared by Lo Sé Todo Colombia (@losetodocol)

