Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de enero de 2023

ARIES

Extrañarás a una persona de tu pasado que fue muy importante, sin embargo, mientras sigas ahí no podrás consolidar nada nuevo, es momento de soltar y de dejar ir. En el amor podrías estar muy decepcionada o decepcionado, sin embargo, cuando dejes de buscar llegará la persona adecuada a cambiar tu mundo y sanar viejas heridas. Es momento hacer más duro tu corazón para evitar ser dañado o dañada, confía en quien confía en ti y ama a quien te ama y a quien no mándalo a freír espárragos. Deja de querer ayudar a medio mundo y enfócate en tu vida, no sigas tratando de resolver problemas que no te correspondes, has descuidado mucho tu felicidad y te has prestado a cuestiones que no son sanas. Es importante que tomes en cuenta cada una de las caídas por las que has pasado, sueles encariñarte con la piedra y eres muy de estar ahí donde no te quieren y tratan mal y a veces pones de pretexto a la familia. Muchos cambios en tu salud que deberás de atender a la brevedad porque podrían venir infecciones, así como cuestiones que tienen que ver con tu economía, ha llegado el momento de realizar esa inversión que quieres y deseas. Ten cuidado con 2 amistades están hablando mal de tu familia, cambia de actitud contigo mismo, es momento de crecer e iniciar nuevos proyectos. Tu manera de ser te va a ayudar mucho en tus proyectos para este año, aprovéchalos de la mejor manera, no descuides la parte de tus sentimientos, están dañados sin duda y tienes miedo de enamorarte y volver a perderte, el que no arriesga no gana.

TAURO

Recuerda que si la persona que te gusta y te mueve tu mundo no muestra interés por ti estas en el lugar equivocado, no pierdas tu tiempo con alguien con quien no está dispuesto o dispuesta a apostar por ti, o es todo o es nada. Entrarás en conflictos existenciales y andarás de un humor a mediados de semana que ni tú te vas a aguantar, algunas veces te tomas las críticas muy apecho y sueles darte golpes de pecho que ni al caso. Cuida mucho tu imagen pues podrían estar hablando de ti, hay ciertas actitudes tuyas que dejan mucho que desear, si bien es cierto que te debe de valer maíz dichos comentarios también es cierto que no debes de perderte en tu camino. Algunas ocasiones muestras mucho interés por una persona, pero de la noche a la mañana te decepcionas, sueles ser algo perfeccionista y te olvidas de los pequeños detalles. Vienen cambios en cuestiones del trabajo, sobre todo con horarios o con los dineros. En lo que respecta a los dineros mejorarás rotundamente en las próximas semanas de este primer mes del año. Cuidado con un amor del pasado el cual podría retornar en cualquier momento y ocasionarte un problema. Cambia lo que no te guste de tus actitudes y busca encontrar el balance, recuerda que la felicidad es una actitud y no es eterna, así que no te atontes y aprovecha bien los momentos felices, este año llénate de buenas vibras y de cuestiones sanas que te permitan mejorar en todo eso en lo que te has estancado.

GÉMINIS

Bájele a los celos, desconfianza y orgullo pues solo te amargas tu solo, lo que no fue en tu año que no te afecte más de la cuenta. Amores nuevos en estos días, llegarán por medio de una red social o amistades aprovéchalos de la mejor manera y que sea lo que tenga que ser. Si esa persona te interesa muéstrale tu interés pues está naciendo un sentimiento entre ambos que podría consolidarse más pronto de lo que te imaginas; solo pon las cartas sobre la mesa para evitar fallas. Hay muchas posibilidades de que cuaje un negocio que traes en mente, solo necesitas ponerte las pilas, no hagas tanto caso a comentarios negativos que solo buscan hacerte quedar mal y dañarte. Una nueva amistad va a llegar en próximas fechas y podría surgir un sentimiento nada sano por ella, no te obsesiones tanto por encontrar el amor porque lejos de traerlo sueles alejarlo; a veces eso es lo único que gira en tu universo. No vivas al día, vive cada segundo y no te quedes con ganas de nada, que te valgan los comentarios negativos, vienes a ser feliz. Cada nuevo comienzo significa una nueva oportunidad de cambios, podrías entrar en una etapa en la cual no sabrás a dónde dirigirte, piensa bien qué es lo que quieres y necesitas y da el siguiente paso. Es momento de aprender a decir que no y a no ponerte de rodillas con personas que no lo merecen y solo quiere hacerte sentir menos de lo que vales. Amor a distancia se pondrá a prueba. Si tienes pareja busquen la manera de pasar más tiempo juntos, eso hará más fuerte la relación.

CÁNCER

No creas en palabras sino en hechos de las personas, que te lo demuestren como tiene que ser. Ten cuidado con un familiar, podría meterte en problemas que tienen que ver con cuestiones de los dineros, no te metas en tandas, ni en cajas de ahorros. Pon atención a un sueño en estos días pues te mostrará respuesta a unas preguntas que te has hecho y sobre un evento o situación que está por ocurrir.No caigas en provocaciones ni fregaderas que te pongan de mal humor o te hagan perder tu conciencia, siempre que quieras algo podrás lograrlo sin ningún problema siempre y cuando le pongas las ganas y el empeño que se requiere. Proponte lograr tus metas y sueños, no rindas cuentas a quien no te las pide ni andes de arrastrado o arrastrada por quien no te toma en cuenta. Ya no es momento de retroceder al pasado, es momento que visualices tu futuro y hacia dónde quieres llegar para que de esta manera no te pierdas en el camino. No desconfíes de la persona a quien pretendes pues ha pasado por dichas situaciones antes y no le gustaría volver a pasar por lo mismo; sino le tienes confianza que fregados haces ahí. Cambios importantes se aproximan pues madurarás mucho, una amistad necesitará más que nunca de ti. Si tu relación va en declive es por la falta de comunicación y confianza con tu pareja, sino buscan la manera de solucionar las cosas eso siempre será así.

LEO

Si la relación con tu pareja se ha notado turbia es porque han dejado de ser quienes eran cuando iniciaron. No confundas tus sentimientos pues podrías sentir algo por una amistad que te está tratando muy bien. En el trabajo viene estrés, y te darás cuenta del amor que te tienen muchas personas que te rodean. Te viene un dinero extra, no gastes en cuestiones que no necesitas, debes cuidar más el recurso monetario para evitar problemas en un futuro cercano. Cambios de humor repentinos, infección en anginas o dolor de cuerpo en estos días por convivir con personas con gripe e infecciones. Recuerda que eres de subir mucho de peso sino te cuidas, ponte las pilas en la dieta o haz ejercicio estás iniciando el año inícialo con la mejor disposición y ganas. Ten cuidado con caídas y golpes que estarán a la orden del día y que van a venir a perjudicarte más de lo que imaginas. Si tienes pareja y esta no confía y duda de ti cada que puede meditar un poco sobre si es la persona que deseas a tu lado. Vienen nuevos amores en camino, pero también traiciones muy perras, no confíes ni te enamores tan pronto o podrías salir muy lastimado o lastimada. Ten cuidado con lo que prometes pues podrías quedar en deuda con personas que son importantes para ti. Una amistad comenzará a desarrollar sentimientos carnales por ti, sino te interesa y no tienes buenas intenciones con él o ella no des motivos para que piense que le importas o podrías llegar a lastimar a esa persona, deja las cosas muy en claro.

VIRGO

Cada que necesites un consejo busca a esa amistad que siempre ha estado ahí, podrías preguntarle a la persona incorrecta y cometer grandes errores. Recuerdan que no eres perra de nacimiento, la personas que te han rodeado han sido quienes han moldeado tu carácter, no te dejes caer por nadie y siempre di lo que sientes. Cuida lo que comes y aprende a ser más ejercicio pues se te está haciendo bolas el engrudo y podrías subir rápido de peso. Algunas ocasiones eres demasiado directo o directa con las personas y sueles dañarlas mucho inconscientemente; cuida más tu carácter y tu manera de expresarte de las personas recuerda que no todas piensan como tú. Es momento de enfocar tu energía en tus sueños y planes, vienen cambios importantes en los cuales madurarás mucho, dejarás la ingenuidad atrás y serás más perris que de costumbre. Ten cuidado con una amistad que ha estado decaída y deprimida, podría arrastrarte a su estado de ánimo y ocasionar ciertos desordenes emocionales en ti. Cambios en cuestiones de estados de ánimo se aproximan esta segunda semana del año, andarás bien bipolar y algo decaído. Ya no pienses tanto en lo que ya se llevó la tiznada, centra tus energías en tus metas y sueños y en lograr el balance que necesitas entre lo que quieres y como conseguirlo, estas en el mejor tiempo de luchar por eso que mueve tu vida y tu mundo.

LIBRA

Viene una separación muy perra por parte de una de tus amistades. Una persona importante para ti se decepcionará mucho por ciertas actitudes y comentarios que harás o ya hiciste en estos días. Dejarás de sentir amor y necesidad por una persona la cual había movido tu mundo, pero jamás se logró concretar nada, es lo mejor que te pudo pasar para no seguir perdiendo el tiempo apostándole a alguien a quien no le interesas. Es importante que visualices a dónde quieres llegar pues estos días tendrás la energía para atraer lo que visualices en tus pensamientos así que piensa de manera positiva. Lo material es importante siempre y cuando lo consigas honestamente. Ya no tengas miedo de ir tras lo que buscas, recuerda que tu signo se distingue por ir siempre por más. Siempre preocupado por tu familia y seres queridos, tienes un corazón bondadoso que algunas veces te ha hecho caer y ha sido utilizado malamente; es parte de tu esencia no te preocupes solo agradece. Tu familia algunas veces necesita más apoyo o atenciones no las descuides por atender cuestiones que no te dejan nada de provecho. Un viaje empezará a planearse en próximos días y te va a ir super bien y más si o realizar con familia o pareja. Viene una pelea o discusión con amistad no se ponen de acuerdo. Se cancela trámite y te decepcionarás de una persona por ciertos comentarios e indirectas.

ESCORPIO

Una persona de piel blanca te buscará tiene cierto grado de interés por ti, pero no se anima acercarse por miedo a tu rechazo y ya sabes de quien se trata, pero te haces que la virgen de habla. Cuida mucho las cuestiones que tengan que ver con el corazón, no des todo ni apuestes todo por alguien que no lo vale, no te pongas en oferta y no te menosprecies que vales más de lo que te imaginas. Eres una persona buena y cambiante, te afecta el dolor ajeno y te duele no poder ayudar cómo quisieras a las demás personas, aprende a preocuparte más por tu vida y tus cosas antes de querer solucionarles la vida a las demás personas, a veces tu vida es un caos y no sabes cómo solucionarla, pero eso sí, eres experto en solucionar la vida de los demás dando los mejores consejos, pero sin tomar ninguno para ti. Ya no tengas dudas y ve por lo que quieres y sientes, date la oportunidad de conocer a otras personas y salir, si bien es cierto que el amor ya no es una necesidad en ti, también es cierto que podría ayudarte a solucionar conflictos que tienes con tu pasado y tu soledad. Dolores musculares en puerta, ya no te confíes tanto de esas personas que solo te buscan cuando necesitan algo, no te convienen pues solo buscan sacar algo de provecho. Recuerda que los sentimientos y la manera en que te tratan será la clave para que te roben el corazón, no seas tan exigente en el físico o te volverás equivocar como antes, al punto de que te sean infieles. Si tienes una relación cuida más las cuestiones que tienen que ver con celos absurdos y sobre protección.

SAGITARIO

Es momento de iniciar de cero este año, de perdonar errores que te han dañado y mermado tu existencia, ten presente que vida solo tendrás una y nadie tiene derecho a vivirla más que tú, aprende a ser feliz en soledad y en compañía, no sigas mendigando cariño, amor y atención por personas a quien les importas un carajo, date tu lugar, valórate, amate con todo que nadie lo va hacer por ti, quien te quiera luchará por ti y pagará tu precio sea cual sea y quien no solo te dará largas y al final se irá. Ten presente que las oportunidades tienen fecha de caducidad así que no esperes mucho tiempo para aceptar lo que vida te pone a tu paso. Ten presente que amistades tendrás muchas pero verdaderos amigos solo los podrás contar con los dedos de una mano, no des tu confianza a alguien que no lo merece. Tu desconfianza podría meterte en problemas pues podrían ofenderse las personas que te quieren y siempre han estado ahí para ti. Se alejará de ti una persona muy importante que te movía mucho el asunto no hagas nada para retener a ese ser o solo te expondrás a que si se queda haga de ti lo que le dé su gana, te encanta que te usen. Vienen cambios importantes en tu vida entre ellos la oportunidad de mandar a la fregada y deshacerte de todo eso que te ha impedido seguir avanzando, sean personas, trabajo o hasta familia.

CAPRICORNIO

No tengas miedo al amor, te han lastimado y has lastimado, recuerda que son enseñanzas y aprendizaje para no cometer los mismos errores. Tu problema siempre será que buscas una persona con las mismas aspiraciones que tú, recuerda que polos opuestos se atraen, si sigues buscando la perfección en una relación jamás lograrás concretar nada. Amistad se enfermará en estos días, no será nada de gravedad. Tu familia podría necesitarte en próximas fechas más que nunca, no la descuides tanto recuerda que es lo más bueno que en estos momentos tienes. En los dineros vienen muchos cambios positivos los cuales te ayudarán a resolver algunas deudas. Es momento que dejes de ser tan débil y pienses más en lo que puedes obtener, échales ganas a tus proyectos pues sueles dejar muchas cosas inconclusas. Pon mucha atención en esta semana a los hechos que sucederán pues podrías entrar en conflicto debido a que muchas cosas no te parecerán sobre todo la manera de actuar de varias personas. Es importante que pienses en el futuro, pero también en el pasado para no cometer los mismos errores. No temas a cambios en tu vida pues te llevarán a mejorar en muchos chingados aspectos, recuerda que nuevos cambios traerán consigo nuevas oportunidades.

ACUARIO

Sentirás necesidad de buscar a una persona de tu pasado, pero solo será para decirle unas cuantas verdades que traes atoradas en tu pecho. Visitas inesperadas en esta semana y unas de ellas te harán pasar un buen rato en familia. Cambios importantes en tu carácter, una persona te va a hacer más dócil pues sus actitudes comenzarán a volver a creer en la necesidad de enamorarte. No caigas en provocaciones tontas pues esta semana andarás algo bipolar y cambiante en tu carácter, pero eso se debe a ciertas situaciones que te tienen algo nervioso o nerviosa sobre un proyecto que tienes en manos. No te friegues tanto en el jale que al final no te vas a llevar ni mauser, trata de disfrutar más a las personas que te rodean y hacer lo que te gusta, disfruta este año como Dios manda. Eres muy ambicioso o ambiciosa y eso te va a ayudar a lograr todo lo que te propongas solo no sobrepases los limites porque te puedes perder en tu camino. Una expareja te ha recordado mucho sin embargo teme acercarse a ti, el karma le ha dado buenos golpes. Llegarán personas a tu vida que te dejarán una gran enseñanza y de pronto y sin explicaciones se irán, no los detengas que sigan su mendigo camino que cumplieron con su ciclo y tu aprenderás algo nuevo. Amor exprés se aproxima y será con vecino o vecina o hasta con una persona que conocerás por una red social o app.Es momento de despojarte de cuestiones de tu pasado, no te culpes tanto y aprende de los golpes que te da la vida. Podrías necesitar mucho a una persona que físicamente ya no está a tu lado sin embargo su presencia espiritual te acompañará por el resto de tus días. No descuides tu salud y cuerpazo criminal pues estás en la mejor etapa de mejorar tu aspecto físico para este nuevo año.

PISCIS

Cuídate de dolores de articulaciones y eleva más el consumo de calcio, recuerda que tú eres muy de problemas en tus huesos y si aún no los padeces en un futuro llegarán. Sueños premonitorios se aproximan y con grandes verdades que te dejarán como panocha de pingüino. Te va a caer en la punta un comentario muy tonto de una amistad que va a sonar muy fuera de lugar. Ya no te dejes influenciar por comentarios de otras personas, haz lo que consideres adecuado y haz caso a tu sexto sentido que anda muy brujesco y te avisará de cuestiones que pueden suceder. Si tienes una relación no seas tan exigente con tu pareja, algunas veces le presionas y exiges mucho y quieres manejarle a tu imagen y semejanza y de ahí comienzan los pleitos, no eres el dueño de su vida ni de sus decisiones. No hay razón para que te autodestruyas, tienes todo para ser feliz y te rodean personas verdaderamente importantes, está por llegar una persona que te hará cambiar tu manera de pensar y será por una red social. Ten cuidado con una amistad que te rodea en estos momentos, podría meterte en problemas muy complicados con tu pareja en caso de tener, o con una persona que andas pretendiendo. Siempre que busques encontrarás, así que analiza bien qué es lo que quieres para tu vida. Un nuevo proyecto se aproxima y podría consolidarse muy pronto, recuerda que las ventas y negocios de alimentos son lo tuyo si te pones las pilas podrías conseguir mejores ingresos ahí.