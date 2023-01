Posando de espaldas Danna Paola estira su cuerpo, luciéndose en un bikini estampado

Las vacaciones de Danna Paola por el Caribe parecen no tener fin, y ahora la cantante ha complacido a sus fans con muchas fotos y videos que la muestran disfrutando de días soleados en compañía de amigos. En una imagen ella lució al máximo su escultural figura, usando un minibikini estampado y posando de espaldas mientras estiraba su cuerpo.

A bordo de un yate Danna se tomó una selfie y hasta recorrió el mar en un jet ski; tras comer sandía se recostó boca abajo en la cubierta, presumiendo sus tatuajes y un intenso bronceado. Uno de los mensajes que escribió fue: “Una vibra muy deliciosa….. 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊💙💙💙💙 lol”. 💀

Danna Paola está disfrutando de días libres desde hace más de dos semanas, y el mes próximo retomará su gira Xt4s1s por México; ella ha obtenido más de 960,000 likes en Instagram por una fotografía en la que aparece de espaldas, en microbikini blanco y luciendo su retaguardia mientras contempla el mar desde un exclusivo resort. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

