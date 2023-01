Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de enero de 2023

LEO

Has tenido la oportunidad de ser feliz muchas ocasiones, pero no has logrado consolidar nada por tu miedo a enamorarte o a volver a sufrir, tienes metas y proyectos y estás enfocado y enfocada en ellos, pero las cuestiones del amor son cuestiones que no debes hacer un lado cuando tengas la oportunidad o de lo contrario cuando realmente quieras te sea imposible. No permitas que tu mala suerte que sufriste en el pasado te arruine tu futuro, deslíndate de todo eso que ya dolió demasiado y te causó estrés, en la medida que temas a los cambios y nuevas oportunidades será en la medida en que no logres tus metas y objetivos, deja el miedo atrás y ve por eso que mueve tu vida y tu mundo. Estarás en un tono deprimente en estos días, te sentirás cansado o cansada y sin ánimos de nada, quizás la vida no ha sido injusta contigo, pero una cosa es cierta, la fuerza que has adquirido en estos días te ayudará un shingo en tu futuro pues no volverás a tropezar o caer tan fácilmente. Estrés por trabajo o por el regreso a la escuela o algún curso o el regreso de tus hijos y recibirás chismes sobre una amistad y te sacará mucho de onda. Que no te quite el sueño lo que piensan o dicen de ti, recuerda que nadie te conoce y sabe lo que eres más que tú mismo.

VIRGO

No tengas miedo a las nuevas oportunidades ni a volver a creer en el amor, date la oportunidad de darle con todo y que sea lo que Dios quiera, no permitas que la vida te siga fregando y aprende a tomar el toro por los cuernos y enfrentar cualquier situación que estes viviendo. Ten mucho cuidado con chismes en tu propia familia que te van a traer muchos dolores de cabeza. Disfruta cada día como si fuera el último, este año que sea para no quedarte con ganas de nada. Tendrás un sexto sentido que te indicará quienes de las personas que te rodean valen la pena y quien no sirve ni para irse a la shingada, ponte las pilas y no permitas que se burlen de tu buena voluntad. Te vienen tiempos bellos en caso de tener pareja y si no tienes es porque no quieres, si anteriormente hubo problemas o la intensidad en el amor se había debilitado entraras en un trance muy perro en el cual la relación sexual se te va a dar, andarás con los calores a flor de piel y tu pareja será quien calme esa sed de sexo desabordado. Haz eso que nunca hiciste en tu pasado y que te valga tres hectáreas lo que la gente piense o diga, la vida es corta y el tiempo no está para perderse en personas o situaciones p3ndejas.

LIBRA

No tengas miedo a probar cosas distintas en tu relación pues ahí está la clave para lograr llegar a otro nivel y consolidarla, es momento de salir de la rutina y darle con todo. Es momento de confiar en tu capacidad de lograr lo que deseas, En la medida que te dejes envolver en chismes será en la medida en que hablen de ti, manda al chorizo a todas esas personas que solo te buscan para llenarte el buche de piedras y te hablan mal de otras personas. Tienes el poder para saber ir por lo que quieres y lograrlo, se te da mucho decir las cosas como son y de frente sin miedo a que te critiquen o hablen de ti, eres una persona de cuidado y quien se mete contigo la paga tarde o temprano, ya sea por ayuda del karma o por tus propias manos. Este mes es de cambios en el cual debes visualizar muy bien cómo quieres iniciar este año, darle con todo y buscar la manera de mejorar en tus ingresos sin hacer a un lado la parte de tus sentimientos. Si estas soltero o soltera no te agobies y disfruta estos días pues llegará a ti una persona o te darás cuenta de la existencia de alguien cercano a ti con quien entablarás una relación. No tengas miedo a sentir nuevamente, si tu corazón fue lastimado no permitas que ese error te siga fregando la existencia, pon todo de tu parte pues estás a días de conocer a una persona que será muy importante para ti.

ESCORPIO

Cuida mucho tu alimentación y haz más ejercicio para evitar subir de peso en este primer mes del año. Problemas respiratorios y de alergias se aproximan y hasta podrías terminar en el hospital. Ten cuidado con lo que le cuentas a tus amistades pues hay muchas envidias y es por eso por lo que muchos de tus proyectos no te salen como quisieras pues te los salan con sus malas energías. Posibilidades de reencuentro con familia que tienes tiempo de no ver, te darás cuenta lo importante que son y lo que de verdad significan para ti, momento de demostrarles el amor que sientes por ellos. Entras en un ciclo de cambios, muchos sueños se harán realidad pues las energías del universo estarán girando a tu al redor, solo es cuestión de que te apliques en lo que quieres, buscas y deseas. Aguas con aventuras con personas que no conoces pues podrías exponerte a sufrir alguna infección recuerda de siempre cuidarte y protegerte a la hora de despeinar la cotorra. No busques pretextos para no hacer tus cosas, pon la mirada en el objetivo y ve tras él, que nadie te detenga pues estas por llegar a la meta, vienen personas que te van a tirar piedras y querrán ponerte de malas.

SAGITARIO

No permitas que se burlen de ti y aprende a poner un alto a esa gente liosa que no te sirve ni para ir a incomodar a su santa madre, cuídate mucho de amistades pues estarás expuesto o expuesta a que te traicionen como ya antes lo hicieron, no confíes en nadie que te rodeé estas primeras semanas del año. Que estos días sean de analizar mucho tu vida y de no perderte en el camino, busca la manera de solucionar problemas que vengas cargando desde años anteriores. No te precipites a tomar decisiones apresuradas, toma las cosas con calma y analiza qué es lo que más te conviene a ti y no a las demás personas. Tu manera de ver la vida ha cambiado mucho, has madurado un mucho demasiado y esa es la clave para que no vuelvas a caer en errores que ya cometiste en el pasado. Ten cuidado con una persona que está por entrar a tu vida pues te va a hacer sufrir mucho. Aguas con los pensamientos p3nd3jos que te estarán ocurriendo en estos días, la felicidad ha llegado, pero has estado distraído o distraída, existe una persona entre tus amistades que te quiere bien y va a buscar la manera de acercarse a ti, no lo o la rechaces pues ahí podría estar la persona que buscas.

CAPRICORNIO

Si ya una vez confiaste en esa persona y te fregó la existencia no vale la pena volver a sufrir por lo mismo, dale carpetazo y que Dios le bendiga, ya no te preocupes por eso, cada chango a su banana. Esta semana enfócate en tus planes que has dejado pendientes y soluciónalos, este año debe ser tuyo en toda la extensión de la palabra. Un amor del signo de Aries, Tauro o Leo podría estar entrando en tu vida, ya no pierdas más oportunidades y dale para delante, lo que ha de ser será, ten presente que vida solo una y si tú no lo disfrutas nadie lo hará por ti. Perdona a quien te fregó en el pasado, pero no vuelvas a tropezar con esa shingada piedra. Los últimos serán los primeros, deja de quejarte por como la vida te ha tratado, aprende a disfrutar tus caídas y derrotas pues de ellas aprenderás un shingo pa no volver a caer en la misma mi3rda. Se visualiza un terreno lleno de buenos momentos y de reconciliaciones con tu pareja en caso de haber existido algún problema en estos días, aprende aceptar a tu piores nada tal como es pues así fue como lo o la conociste. Vienen cambios muy buenos para ti en el área de los dineros que debes de atender y no gastar en cuestiones que no necesitas. En la medida que busques encontrarás, en la medida que luches por tus sueños se harán realidad, la tierra no se hizo en un día, no te desesperes que eso que has estado esperando está por llegar.

ACUARIO

A veces ni con unos shingazos se te quita tu terquedad, necesitas ponerte de una buena vez las pilas y empezar a pensar más en ti, deja de flagelarte, hacerte daño y pensar en la felicidad de las demás personas, tu felicidad debe de ser solo tú y tu familia. No permitas que sigan haciéndote daño y ponte las pilas, disfruta tu vida y aprende a ver lo bello que te ofrece, tienes todo para ser feliz con quien lo deseas, pero si sigues guardando esperanzas con quien no te ofrece algo seguro y estable no lograrás nada. No esperes recibir algo que no das y no esperes dar más de lo que recibes pues a la larga eso se transforma en un problema que destruye las relaciones. Vienen días de muchos cambios en los cuales el amor podría aparecer en cualquier momento, no dudes de quién eres, tienes la capacidad de lograr todo lo que te dé la gana. Aguas con las segundas oportunidades o te puedes exponer a que te vuelvan a jugar el dedo en la boca, recuerda que cuando se da una segunda oportunidad siempre deberá de ser bajo tus propias condiciones y a la primera falla a la shingada pues solo así entenderá la gente. Es momento de aprender a decir que no y a no estar disponible para todo mundo, al fonal solo se aprovechan de ti.

PISCIS

No busques pretextos para justificar tu p3ndejez, si te ha ido mal es porque has vuelto a creer en quien ya te ha traicionado una y mil veces más. Se aproxima un encuentro con una expareja, te darás cuenta de que la vida se lo o el shingo bien gacho además que podrás ver que lo que sentías por él o ella ha quedado en el pasado. Vienen nuevos amores que conocerás en una red social o por parte de unas amistades, si le echas ganas hay muchas posibilidades de que se dé algo bello, vida es una, disfrútala y que te valga m4dre la reputación, al fin no comes de la gente. Si tienes una relación se torna un terreno muy bueno al punto que hay posibilidades de embarazos, no te presiones con el trabajo, irás sacando poco a poco tus pendientes. Momento de decirle adiós al pasado y a todo eso que te lastimo, momento de centrarte en lo que en realidad importa y vale la pena, no te dejes llevar por chismes ni hagas caso amores del pasado que solo vendrán a joderte la existencia. Un amor de lejos está por entrar a tu vida para que siga ahí va a depender de la manera en que ambos trabajen en eso. Se visualiza un signo de agua, lo conocerás por una red social o una amistad, volverás a creer en el amor y sabrás lo que es una relación estable y amorosa.

ARIES

En caso de tener pareja vienen discusiones por tonterías sin sentido, no te tomes las cosas tan apecho y aprende a llevar a cabo una relación más enfocada a resolver los problemas y no guardarlos para después echárselos en la fregada geta, se te da mucho de traer cosas del pasado, no has logrado superar muchas cosas que te dañaron la vida anteriormente. Posibilidades de un reencuentro con amistades del pasado, tenías mucho tiempo de no ver te la vas a pasar de lo mejor. Siempre fuerte y tenaz, sabes lograrlo que te propones y no tienes miedo en decir en la cara y geta lo que sientes a las personas, eso te ha ayudado un shingo a no tener amistades falsas y a que le piensen dos veces las personas antes de lastimarte o querer sobrepasarse contigo. Ten cuidado con compras innecesarias que te van a hacer perder dinero que no tienes. Es momento de aprender del pasado para no volver a cometer los mismos errores. Cuídate mucho de mendigar cariño o amor a quien no hace nada por verte bien o estar bien contigo. Quizás estés deprimida o deprimido porque algo no resultó como esperabas, de los errores se aprende, aprende a dar todo y apostar todo por amor pues las personas suelen cansarse al no recibir lo mismo que ofrecen.

TAURO

No permitas que a la vida te cobre factura de tus errores del pasado, empieza ahora aprender de tus fallas y a hacer las cosas de manera correcta. Vienen días de muchos cambios, enfócate en lo que realmente vale la pena. Ten presente que nuestros errores y caídas sirven para no volver a cometer los mismos errores ni tropezar con las mismas piedras, aprende de ellos para no cometer las mismas equivocaciones. No temas a lo que puedes llegar a lograr y no te dejes caer o vencer si fracasaste en una relación o un proyecto no resultó como esperabas. Si tienes pareja la notarás distante, eso se debe a que tiene dudas acerca de lo que sientes, necesitas ofrecer más amor y cariño a quien se desvive por ti pues a veces dejas mucho que desear, pon las cartas sobre la mesa y di lo que sientes, buscas y esperas de la relación pues sobre aviso no habrá engaño. Necesitas madurar y darte cuenta de que si temes a ser feliz jamás lograrás serlo, necesitas arriesgarte a lo que la vida te ofrece y si te equivocas aprenderás de los errores. Ponte las pilas pues estarás propenso o propensa a subir de peso en este primer mes del año, recuerda que necesitas estar ejercitándote y alimentándote sanamente.

GÉMINIS

Aprende a no juzgar y entender a las demás personas para que el día de mañana tu no seas juzgado. Date la oportunidad de hacer cambios en tu vida los cuales te lleven a nuevos caminos comerciales. Si piensas que las cosas van de mal en peor ten presente que cuando más obscuro está es porque ya va a amanecer, viene muchos proyectos en puerta que te ayudarán a realizarte en muchos sentidos, aprovéchalos. Si tienes una relación tienes que regresar a lo que eran en un principio cuando se enamoraron a tu o todo va a caer en la monotonía, ten cuidado de nuevas amistades que rondarán a tu pareja pues le andan coqueteando. Vienen momentos de cambios en los cuales tu sentido de humor estará a flor de piel, semana muy divertida y muy positiva en el logro de metas y proyectos. Viene un viaje en el cual te la pasarás genial, posibilidades de iniciar un romance con una persona que acabas de conocer, no tengas miedo abrirte a nuevas oportunidades, llévala tranquila y no le hagas a la persona amada lo que no te gustaría que te hiciera. Mucha suerte en juegos de azar, aprovéchalos porque podrías ganarte algo. Ten presente que los tropiezos y shingas que te dio la vida fue para que aprendieras a valorar lo que tienes hoy y para crecer como ser humano.

CÁNCER

No piernas el tiempo con quien no muestra cariño ni interés por ti, el tiempo será muy valioso, no lo desperdicies, mejor aprovéchalo con quien de verdad te busca. Este inicio de mes enfócate en mejorar tu carácter porque va a estar de la fregada y podrías lastimar a quien ni la debe ni la teme. Si tienes una relación ten mucho cuidado con la rutina que están llevando a cabo pues está podría ser la culpable de que la relación se la lleve la fregada. Llénate de valor para ser más fuerte y lograr cada meta que te propongas, al finalizar cada día notarás tristeza y cansancio, tus energías necesitan renovarse, necesitas salir de la rutina, no te quedes en casa y mueve tu mundo para cambiar la rutina. Es momento de pensar en tus sueños y metas porque ya es momento de que te pongas a trabajar en ello. Ten conciencia de tus errores para no volver a cometerlos, en la medida que te valores y quieras antes que todos, será en la medida en que no te vuelvan a lastimar. Muy a menudo te deprimes por cosas que no pudieron ser o no funcionaron manda a la shingada esos pensamientos pesimistas y enfócate en lo que puedes lograr y conseguir el amor jamás se terminará solo cambiará de estación o de cama así que déjate de tonterías.