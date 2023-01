Reabren la garita El Chaparral luego de estar cerrada tres años por la pandemia

Miguel Ángel fue sin proponérselo la primera persona en cruzar este lunes la frontera por la garita peatonal de El Chaparral a San Ysidro, al reabrir el Paso Peatonal Oeste, o Pedwest, por su contracción en inglés, después de casi tres años de permanecer cerrado a consecuencia de la pandemia.

Poco antes de las 6 de la mañana, la hora en que reabriría las puertas la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Miguel Ángel aguardaba a que oficiales de migración mexicanos le indicaran que pasara a presentar sus documentos para cruzar a California.

Pedwest fue cerrado en marzo del 2020, antes de esa fecha “lo máximo que llegué a hacer fue hora y media, cuando mucho dos horas”, platicó el joven de 27 años a La Opinión.

En contraste, mientras Pedwest estuvo cerrado, hasta 30 mil peatones que a diario cruzan de Tijuana a San Diego por San Ysidro tuvieron que usar únicamente el paso peatonal del lado este, que por lo general estuvo saturado.

Algunos de los primeros peatones cruzan el recién reabierto paso Peatonal Oeste, Ped-West.

Miguel Ángel platicó cómo le impactó el cierre al oeste. “Nos tenemos que levantar cuando mucho a las 3 de la mañana para estar ya formados de las 4 a 4:30, para poder cruzar a tiempo”. Entra a las 7:30 a trabajar en el área de Otay, unas seis millas al este de San Ysidro. Trabaja de domingo a jueves y el viernes y sábado solo quería dormir un poco más.

Fue durante la era Trump que cerró Pedwest, esa garita peatonal que estaba abierta las 24 horas y hasta 22 mil peatones llegaron a cruzar diario por ese paso de Tijuana a San Ysidro.

Ahora la reapertura tiene un horario limitado de 6 de la mañana a 2 de la tarde y únicamente en el sentido de Tijuana a California, pero las autoridades federales de ambos países tienen la expectativa de ampliar el horario y posteriormente abrir el paso de norte a sur.

“Va a ser todo un proceso, tenemos que adecuar primero el ingreso” a California, dijo el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Baja California, Manuel Alfonso Marín Salazar.

Durante el cierre del cruce Oeste, las largas filas fueron una constante para cruzar a Estados Unidos.

Agregó que sus oficiales van a abrir antes de las 6 de la mañana para revisar documentos y que las personas que cruzan un puente para pasar a San Ysidro estén listos a las 6 de la mañana, justo ante la puerta donde CBP revisará también la documentación.

“Después veremos las salidas de norte a sur”, de San Ysidro a Tijuana, dijo el delegado, pero destacó que la reapertura del paso peatonal coincide con el inicio de clases en las escuelas en California y con el regreso después de vacaciones decembrinas de decenas de miles de personas que viven en Tijuana y cruzan la frontera a trabajar.

El reinicio de operaciones de la garita peatonal el día de ayer fue muy lento. En la primera hora cruzó cuando mucho una docena de personas. Miguel Ángel dijo que se enteró de la reapertura en un grupo de Facebook en el que personas que cruzan la frontera a diario se informan sobre tiempos de espera y condiciones que encuentran conductores y peatones.

La señora Eli Cifuentes platicó que ya iba de su casa a la garita de San Ysidro cuando se enteró en uno de esos grupos en redes sociales que habían abierto El Chaparral.

Que las autoridades hayan abierto “va a ser muy bueno, porque ahora nos vamos a dividir” entre los dos pasos peatonales “y vamos a hacer mucho menos tiempo”. La señora Eli cruza la frontera a hacer sus compras de mandado regulares y ahora que estuvo abierto solamente el lado peatonal este, “estaba haciendo entre tres horas a tres horas y media, dependiendo de la gente”.

Aunque nadie lo confirmó, la reapertura de El Chaparral-Pedwest coindice con la reunión Cumbre de Líderes de América del Norte que inició este lunes entre los presidentes Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

El secretario de Gobierno de Baja California, Catalino Zavala, dijo que las autoridades mexicanas estarán pendientes de incidentes que se puedan presentar durante operaciones de Pedwest.

Zavala destacó la seguridad luego de visitar Pedwest. “Es una de las garitas más transitadas en el mundo, así que tenemos que estar atentos a cualquier incidente”, como bloqueos o intentos de cruces sin documentos.

El lunes los oficiales de migración mexicanos atendían sin incidentes a quienes llegaban a la garita de Pedwest.

Élida trabaja en una tienda de ropa en San Diego y dijo que para ella es un gran alivio que haya reabierto Pedwest.

“Yo vengo desde Rosarito, y para estar a tiempo en mi trabajo me tenía que levantar todavía más temprano” que quienes viven en Tijuana; “ojalá que ya no lo vuelvan a cerrar, a mí me parece que se tardaron demasiado en abrir de nuevo”.

Unas semanas después de que las autoridades estadounidenses cerraron Pedwest por la pandemia, hasta tres mil migrantes acamparon en la explanada de la garita al lado mexicano en un campamento que llamaron Esperanza. Uno de los incidentes a los que se refirió el secretario de gobierno Zavala.

El campamento continuó durante casi dos años, hasta febrero del 2022, cuando el municipio de Tijuana utilizó maquinaria pesada para forzar el desalojo.

Aunque el área fue despejada, Pedwest solo se utilizó en la primavera del 2022 cuando hasta 118 mil migrantes ucranianos cruzaron por San Ysidro en busca de asilo, y luego para que cerca de 200 migrantes diarios con excepciones humanitarias para solicitar asilo cruzan por esa misma garita.

Jason Wells, es director ejecutivo de la Cámara de Comercio de San Ysidro, había advertido que con el cierre de Pedwest el comercio fronterizo iba a languidecer.

De acuerdo con Wells, el 95 por ciento de los consumidores en San Ysidro son clientes que cruzan la frontera a hacer compras.

El cierre del paso peatonal impactó más al mayor centro comercial a lo largo de la frontera estadounidense con México: Puerta de las Américas en San Ysidro, precisamente a donde desemboca el paso peatonal oeste en California.

Karla Gutiérrez, una joven que este lunes cruzó por Pedwest y trabaja en ese centro comercial, dijo que “desde el inicio de la pandemia, solamente en diciembre pasado recuperamos un poco las ventas, pero no fue nada comparado a las que teníamos cuando Pedwest estaba abierto en horario regular todos los días”.