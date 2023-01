Le llueven críticas a Laura Bozzo por “exceso” de Photoshop en su más reciente publicación

La conductora de televisión Laura Bozzo no falla en dar de qué hablar entre el público debido a sus hazañas en redes sociales. Prueba de ello es la más reciente imagen que colocó en la red y que desató opiniones divididas por lo que su comunidad calificó como un “exceso” de filtros. ¡Aquí te contamos los detalles!

A través de su cuenta de Instagram, la ex participante de ‘La Casa de los Famosos’ se dejó ver desde su habitación de hotel en un atuendo relajado que acompañó con un maquillaje que desató opiniones divididas entre sus fans.

Y es que si bien algunos usuarios le dedicaron uno que otro piropo por la jovialidad que mostró dentro de la postal, no faltó quien la acusó de “abusar” de los retoques. “Ojalá fuera real esas fotos… pero la realidad es otra” y “Puro filtro de Doña Lau”, son algunos de los comentarios que predominaron en la publicación.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que la peruana se vuelve el blanco de críticas gracias a su gusto por los filtros. De hecho, fue el pasado 24 de diciembre cuando la famosa presumió su look para celebrar la Navidad y lejos de recibir halagos, la sección de comentarios se llenó de señalamientos.

“Hay que dejar tanto filtro”, “Bendito sean los filtros”, “Acá debe ser cuando tenía 18 años” y “OMG en la casa de los famosos te vinos tal cuál eras!!! Esa foto tiene más trucos que #davidcopperfield”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

Sin embargo, no faltaron aquellos internautas que decidieron poner un alto a las críticas y crear conciencia sobre el impacto que dichos mensajes podrían tener en Laura Bozzo. “Muchos no se dan cuenta que comentarios a pesar de ser lo que piensan y no creo que sean mal intencionados pueden herir a una persona. Ella está diciendo que paso por una gran depresión y le critican diciendo del filtro???? Para algo existen , no solo para embellecer rostros , tal vez no saben lo duro que es salir de una depresión”, precisó un usuario.

