“Resurrección” de escritora que había sido declarada muerta tiene confundido a internet

El nombre de Susan Meachen se ha vuelto viral en los últimos días debido a que es una escritora de libros románticos de Tennessee que supuestamente “regresó de la muerte” tras dos años e que fuera anunciado su suicidio.

La historia de este supuesto caso de resurrección inició en septiembre de 2020, con un mensaje en Facebook de alguien que decía ser la hija de Susan Meachen, autora de novelas románticas independientes, anunciaba que la escritora se había suicidado.

Los amigos y colegas de Susan Meachen se sorprendieron al enterarse de que se había quitado la vida debido al acoso en línea. Tras el anuncio de su supuesta muerte empezaron a llover los homenajes de fans y autores que la habían conocido y habían trabajado con ella.

Durante los dos años siguientes, el perfil de Facebook de Meachen fue utilizado aparentemente por su familia para publicar homenajes a la autora y material inspirador, así como para promocionar sus libros.

Pero hace un par de días ocurrió algo extraño: Susan Meachen o alguien que se hacía pasar por la escritora anunció en Facebook que en realidad no estaba muerta y que volvía a escribir.

“He debatido sobre cómo hacer esto un millón de veces y todavía no estoy segura de si es correcto o no”, decía el post, que desde entonces se ha hecho viral.

“Va a haber toneladas de preguntas y mucha gente abandonando el grupo, supongo. Pero mi familia hizo lo que pensó que era mejor para mí y no puedo culparles por ello. Estuve a punto de morir de nuevo por mi propia mano y ellos tuvieron que volver a pasar por todo ese infierno. Volver a The Ward no significa mucho, pero ahora estoy en un buen lugar y espero volver a escribir. Que empiece la diversión”, agrega la publicación.

The Ward es la comunidad de escritores independientes de Facebook en la que se publicó el mensaje anterior. Meachen era miembro antes de su “fallecimiento”, y todos los que habían llorado su muerte quedaron conmocionados por la revelación, sobre todo por el tono desenfadado de quien lo había escrito.

Samantha A. Cole, una escritora romántica que también pertenece a la comunidad de The Ward, escribió en su cuenta de Facebook que estaba completamente horrorizada y aturdida cuando vio el post atribuido a Susan en el grupo de esa red social.

Cole también reveló imágenes de capturas de pantalla del chat que sostuvo con la cuenta de Susan Meachen, quien respondió que simplemente quería “recuperar su vida”.

Continúa la confusión

Hasta ahora nadie ha podido confirmar al 100% que la persona detrás de los post de Facebook sea realmente la escritora independiente, ni siquiera a pesar del esfuerzo de periodistas e importantes medios de comunicación.

A pesar de los esfuerzos de periodistas de todo el mundo, ni la autora ni su familia han hecho ningún comentario al respecto. De momento, todo lo que se tiene hasta ahora es el reciente post en The Ward y las pocas interacciones que supuestamente Meachen ha tenido en los últimos días.

Sin embargo CNN reporta que las autoridades del departamento de Policía de Benton City, Tennessee, donde vive Meachen, están investigando el caso, pero adelantaron que no podían confirmar ninguna reclamación legal contra Meachen.