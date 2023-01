Aumentan precios por servicios consulares de México en EE UU

Los mexicanos avecindados en el exterior se llevaron tremenda sorpresa cuando se enteraron que a partir del 1 de enero de este año subían los precios de todos los servicios que ofrecen los consulados de México.

Aunque el alza decretada por la Secretaría de Hacienda de México es modesta, no cayó bien entre la comunidad mexicana sobre todo porque no consideran que la atención al público sea buena .

Sin embargo, no debemos olvidar que cada mes de enero, los precios de los servicios consulares mexicanos suben de precio, y no empezaron con el gobierno de la Cuarta Transformación.

Así que a partir del 1 de enero del año en curso, el pasaporte por 3 años cuesta $93, antes costaba $88; por 6 años ahora vale $126, antes $120; y por 10 años $192, el año pasado era de $181.

En enero de 2021, un pasaporte por 10 años costaba $165, por 3 años, $83; y por 6 años, $113.

Cabe aclarar que para los mayores de 60 años, los precios de los pasaportes tienen un descuento del 50%.

“No es posible que los pasaportes mexicanos sean más caros que los pasaportes americanos que por 10 años cuestan $130 el puro libro y $160 con la tarjeta”, dijo Aniceto “Cheto” Polanco, activista comunitario, originario de Guerrero, México, quien vive en el barrio de Compton en Los Ángeles.

“El argumento que la Secretaría de Relaciones Exteriores da, es que sale caro por los costos operativos, y porque lo entregan en el mismo rato, cosa que ningún gobierno del mundo hace”, dijo.

“Cheto” Polanco quien se reconoce como seguidor del presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que este sistema de aumentos es una herencia de los gobiernos pasados, pero dijo que en las reuniones con el secretario Marcelo Ebrard, le han hecho ver que necesitan que los precios se rebajen porque la mayor parte de los mexicanos que viven en Estados Unidos son de clase trabajadora.

“Hemos pedido también que haya cambios en el personal porque en los consulados nos encontramos muchos empleados racistas y clasistas que nos tratan mal; y queremos que además se atiendan las muchas quejas que existen con relación al servicio”, señaló.

En lo que se refiere a la expedición de pasaportes de emergencia, el solicitante deberá pagar un 30% adicional al precio según el periodo de tiempo solicitado, un cobro que tampoco es nuevo.

El costo de la matrícula consular subió de $36 a $38; en el 2021 costaba $33.

Bajo la nueva ronda de aumentos, las copias certificadas del registro civil cuestan ahora $18; la lista de menaje de casa a mexicanos $134 y las actas notariales $163.

Maribel Solache, activista comunitaria de San Diego y una crítica permanente de los servicios de los consulados, dijo que los aumentos son una desproporción.

“No veo por qué y para qué necesiten aumentar los precios. Quisiera saber si con ese dinero, se va a aumentar el personal, o se va a mejorar la calidad o si ese aumento va a ir un fondo para ayudar a México. Si es así, lo apoyo, pero si van a seguir con el mismo trato y personal, no estoy de acuerdo”.

Hizo ver que cada consulado saca para pagar sus gastos y la nómina de los ingresos por los servicios.

“Pero no apruebo que se usen para que los cónsules se paguen choferes, cenas, comidas y una vida de lujos. Desde que empezó la Cuarta Transformación, no he visto consulados austeros. Honestamente el presidente vive de manera más austera que los cónsules. Quizá la austeridad se ve en el mal servicio que dan porque los cónsules siguen todavía con muchos privilegios”.

Solache señaló que en definitiva está en desacuerdo en un aumento de precios si el mal servicio sigue.

Mario Cárdenas, expresidente de la Fraternidad Sinaloense, ahora consultor de negocios, dijo que entiende que los aumentos no caen bien en un momento en que estamos lidiando con altas tasas de inflación en el país estadounidense.

Pero dijo que también a los consulados le suben los gastos de operación y tienen que subir sus precios para sobrevivir.

“Tenemos que comprender que la calidad de los servicios no se logra porque es mucha la carga de trabajo que tienen consulados como el de Los Ángeles. Y no debemos olvidar que esto es una responsabilidad compartida. Yo he ayudado a muchos paisanos con sus trámites, y batallo porque a veces no ponen de su parte ni se apuran ni sus familiares en México los ayudan a conseguir los documentos que necesitan para obtener los servicios”.

También dijo que es importante que nos eduquemos en la cuestión tecnológica para no depender de nadie para hacer nuestros trámites.

Para mayores detalles sobre los nuevos aumentos a los servicios consulares mexicanos, visita el sitio oficial consulmex.sre.gov.mx