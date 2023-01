VIDEO: Oficial de LAPD accionó 6 veces su pistola eléctrica contra maestro detenido en un acto de fuerza excesivo, según expertos

Los videos publicados esta semana de un maestro que murió después de que la policía de Los Ángeles le disparó al menos seis veces con una pistola Taser en una calle de Venice plantean serias preocupaciones sobre las tácticas de los oficiales, señalaron expertos policiales consultados por el diario Los Ángeles Times que revisaron las cintas.

Las acciones de LAPD han despertado las alarmas de los activistas de la comunidad, así como de la alcaldesa Karen Bass, y ahora son objeto de una investigación interna.

“Va a ser difícil convencer a cualquier juez de que estos oficiales estaban usando una fuerza razonable”, dijo Ed Obayashi, alguacil del norte de California y principal asesor estatal sobre tácticas policiales.

“Desde el aspecto visual, parece que el detenido no está contraatacando; él no está amenazando a los oficiales. Está diciendo que no se está resistiendo y lo que podría considerarse resistencia es un reflejo automático del cuerpo a la aplicación de dolor del Taser”.

En los videos, Keenan Anderson, de 31 años, se angustia y pide ayuda a gritos mientras varios oficiales lo sujetan.

El incidente comenzó el 3 de enero a las 3:30 p.m. con un oficial de motocicleta llegando a lo que la policía de Los Ángeles caracterizó como un accidente automovilístico de “atropello y fuga” en los bulevares Venice y Lincoln.

La policía dijo que Anderson estaba en medio de la calle y dijo: “Por favor, ayúdenme”.

El jefe de LAPD, Michel Moore, alegó esta semana que otro conductor informó que Anderson había intentado “subirse a otro automóvil sin su permiso”.

El oficial le ordenó a Anderson subirse a la acera, según el video. El oficial gritó: “Colócate contra la pared”.

Anderson luego levantó las manos. “No fue mi intención. Lo siento”. Anderson se sentó en la acera.

Después de una pausa de varios minutos, Anderson declaró: “Quiero que la gente me vea” y “me estás poniendo algo”.

Es entonces cuando Anderson se levantó y corrió de regreso a la calle, según se aprecia en el video. Cuando Anderson se detiene, un oficial dice: “Gírate boca abajo”.

Un enjambre de oficiales se acercó y Anderson gritó a los espectadores: “Por favor, ayúdenme”, dijo que los oficiales están “tratando de matarme”.

Luego, los oficiales intentan inmovilizarlo. Se puede ver a uno en el video colocando su codo en el cuello de Anderson mientras él está acostado boca arriba.

El oficial parado encima de él grita: “Date la vuelta o te voy a electrocutar”.

Luego, el oficial disparó los dardos de la pistola paralizante en la espalda de Anderson y apretó el gatillo, intentando descargar el pulso eléctrico que constriñe los músculos.

Descarga el Taser dos veces y luego aplica el arma en modo de aturdimiento directamente en la espalda de Anderson al menos cuatro veces.

Moore dijo que los datos del arma Taser mostraron que “hubo seis activaciones separadas durante 42 segundos. Los dos primeros (estaban) en el modo de prueba. Creemos que los dardos no fueron efectivos. Luego, cuatro activaciones durante 33 segundos” en el modo de aturdimiento en el que el pulso se aplicaba directamente sobre la piel.

Walter Katz, un ex auditor independiente de la policía en California y Chicago, dijo que depende del forense determinar el papel de la Taser en la muerte de Anderson, pero de cualquier manera eso no significa que las acciones del oficial fueran apropiadas.

Katz dijo que el incidente comienza a empeorar cuando el oficial con la Taser le indica a Anderson que se dé la vuelta y deje de resistirse.

“La primera aplicación de Taser es de tal manera que si es efectiva contrae los músculos para que la persona no pueda moverse y no pueda cumplir con esa orden”, dijo.

Luego, dijo Katz, el oficial disparó el taser contra el cuerpo de Anderson repetidamente sin darle al hombre la oportunidad de recuperarse.

Katz dijo que debería haber quedado claro en ese momento que el comportamiento de Anderson sugería que estaba afectado de alguna manera.

“Aplicarle más descargas eléctricas fue una mala decisión”, dijo.

Según la política de LAPD, “no hay un límite preestablecido en la cantidad de veces que se puede usar un Taser en una situación particular; sin embargo, los oficiales generalmente deben evitar activaciones repetidas o simultáneas para evitar posibles lesiones”, dijo Moore.

El jefe alegó que Anderson estaba en un estado alterado y se resistió a los esfuerzos de los oficiales por detenerlo. Su análisis de sangre mostró la presencia de cocaína y cannabis en su sistema, dijo Moore.

Moore dijo que el “codo de un oficial parece estar a lo largo de la clavícula y puede haber tocado el cuello o no”. El jefe dijo que no hay evidencia de que las vías respiratorias de Anderson estén comprometidas.

Timothy T. Williams, un experto en el uso de la fuerza y ​​ex supervisor de la división de élite de robos y homicidios de LAPD, dijo que también estaba preocupado por las tácticas.

La policía tenía suficientes oficiales, dijo Williams, “para darle la vuelta, esposarlo y sentarlo”. Dijo que el primer oficial de motocicletas hizo lo correcto al pedir refuerzos.

Carl Douglas, un conocido abogado de derechos civiles que representa a algunos miembros de la familia de Anderson, dijo que los oficiales no consideraron el estado mental de Anderson y no siguieron las tácticas y políticas apropiadas.

Anderson era profesor de inglés de décimo grado en una escuela autónoma pública en Washington, D.C., y tenía un hijo de 5 años. Estaba en Los Ángeles visitando a su familia y trasladando sus pertenencias a la capital del país, dijo Douglas.

Anderson es primo de una cofundadora de Black Lives Matter, Patrisse Cullors.

“Mientras veía el video, lo que me quedó claro es que mi primo, Keenan, en realidad estaba muy asustado y pedía ayuda repetidamente y, desafortunadamente, eso no fue lo que recibió de LAPD”, dijo Cullors.

Antes de ver las imágenes de la cámara del cuerpo, Cullors le dijo a Los Ángeles Times que ella y su familia todavía estaban tratando de reconstruir lo que sucedió.

“Lo que sí sabemos es que Keenan estaba vivo antes de su experiencia con la policía y luego murió. Pero no queremos seguir con la narrativa de lo que decía la policía porque no sabemos si eso es cierto”, dijo.

El LAPD usa el Taser, una marca de pistola paralizante producida por Axon Enterprise, anteriormente conocida como Taser International. El nombre Taser se ha convertido en sinónimo de pistola eléctrica. El departamento ha usado durante mucho tiempo esta y otras armas llamadas menos letales.

Después de que se publicaron las imágenes con los otros dos videos que mostraban a los oficiales de LAPD disparando fatalmente a dos hombres, la recién electa alcaldesa Karen Bass dijo que tenía “graves preocupaciones sobre las cintas profundamente perturbadoras”. “Se están realizando investigaciones completas y prometo que las investigaciones de la Ciudad sobre estas muertes serán transparentes y reflejarán los valores de Los Ángeles”, dijo el comunicado. “Me aseguraré de que las investigaciones de la ciudad conduzcan solo hacia la verdad y la rendición de cuentas. Además, los oficiales involucrados deben ser puestos en licencia inmediata”.

