Horóscopo de hoy de Nana Calistar 16 de enero de 2023

ARIES

Ya no dejes nada para mañana y actúa desde hoy para que no se te junten los compromisos. No temas a cambios recuerdan que esos te ayudarán a tener otra visión y otras oportunidades para mejorar. Podrías ser víctima de un robo o perdida material, cuida muy bien tus cosas y sobre todo tu dinero. Se ven nuevos amores y un viaje en puerta. Si tienes pareja los celos podrían ocasionar una discusión, trata de crear mejores ambientes de confianza. Ya no trates de aparentar alguien que no eres, muéstrate tal eres con tus defectos y virtudes nadie merece que cambies por complacer a alguien. Recibirás una sorpresa por parte de una amistad, te va a sorprender mucho pues comenzará a sentir cierta atracción por ti. En lo que resta este mes de enero deberás de ser muy inteligente con las decisiones que tomes o podrías cometer errores sobre todo en el área de los dineros. Hay amistades que te están tirando mucha miércoles por envidia y querer lo que tú posees.

TAURO

Hay posibilidad de cambios laborales que podrían perjudicarte, no tomes ninguna decisión hasta estar bien seguro hacia dónde te diriges. Momento de decir lo que sientes sin miedo al qué dirán, de tomar el toro por los cuernos y enfrentar lo que la vida te pone. Ten mucho cuidado en cuestiones de trámites de papeles pues algo no podría salir bien, te espera la llegada de una persona del signo de piscis o cáncer que te va a enseñar grandes cosas. Vienen cambios en el amor pues comenzarás a darte cuenta quien debe de quedarse en tu vida y quien debe irse al carajo. Tus enemigos comenzarán a caer uno a uno, aprende a disfrutar su derrota, recuerda que es el resultado de lo que ellos sembraron. En los negocios debes ser más inteligente pues es probable que sufras algún tipo de fraude o perdidas en los dineros sobre todo si entras a cajas de ahorros o tandas clandestinas. Te llegará una noticia de expareja, es probable que te vuelvas a confundir.

GÉMINIS

No dejes para otro día lo que tienes que hacer hoy, recuerda que cuando haces las cosas con buena gana y ánimo es cuando mejor te sale, te llegará dinero de un pago que estaba pendiente. Es momento de cambios, este mes es para pensar bien todo lo que harás a lo largo del año, pero ponte de una vez las pilas. Vienen días de mucha incertidumbre al esperar noticias que tardarán un poco más en llegar o aparecer. La vida es justa y lo que sucede el día de hoy es la cosecha de lo que sembraste en tu pasado. Es probable que tengas sueños premonitorios los cuales te van a revelar gran cantidad de cuestiones que no imaginabas y que deberás de trabajar en ellas. Semana intensa de muchos cambios, es probable que la vida te llene de sorpresas en los próximos días, persona que te hizo daño y lastimo comenzará a retirarse de tu vida. Cuídate de amores de una noche y no te metas en relaciones prohibidas en las cuales podrías estar dañando a terceras personas, recuerda que el karma no duerme y cuando menos acuerde podrías pagar lo que hiciste.

CÁNCER

Amores de una noche serán tu pan de cada día disfrútalos. Cuídate de amores de una noche porque podrías terminar exponiendo mucho tu corazón. Ten cuidado con la manera de tratar a quienes te rodean, podrías cometer una indiscreción y dañar a personas importantes para ti. Vienen cambios laborales que te van a beneficiar mucho solo no aceptes propuestas que pongan en riesgo el tiempo con tu familia o seres queridos. No temas a cambios en el área laboral pues una decisión que tomarás en poco tiempo será la clave para que se te abran muchas puertas en tu vida. Cambia tu percepción ante la vida y se más positivo, te vienen grandes aventuras. No es momento de tomarte las cosas tan personales sino de que se te resbalen como ya antes sucedió. Cuídate de celos, no es momento para eso en caso de tener una relación. No temas a nuevos cambios pues te darán la pauta para mejorar en muchos más aspectos. Días en los cuales podrías sentir tristeza por quien ya se fue y no está a tu lado, no te sientas mal, recuerda que todo tiene un por qué en esta vida.

LEO

Aguas con lo que pasa por tu cabeza sueles atraer lo que piensas sobre todo cuestiones negativas. Si tienes pareja debes tener cuidado en lo que dices, algunas veces sueles ver pájaros en el alambre cuando en realidad no existen. Es momento de soltar el pasado y todo eso que dolió tanto para abrirte a nuevas oportunidades en toda el área de tu vida especialmente la laboral y la del trabajo. Ten cuidado con tu carácter porque sin darte cuenta podrías herir a personas que son importantes para ti. Si tienes pareja una noticia los unirá más que nunca, recuerda no caer en la monotonía pues eso desgasta mucho la relación. No descuides la parte de tus sentimientos, te has hecho de corazón duro y eso se debe a las traiciones que has recibido en este último tiempo. Oportunidad de reunión o salida con amistades, se la pasarán genial, disfruta el momento. Podrías sentir necesidad de husmear en tu pasado, deja eso ahí pues no hay nada nuevo que ofrecerte. Muchas probabilidades de cambios de casa o autos o cuestiones materiales.

VIRGO

La llegada de una persona en próximas semanas te va a ayudar mucho a encontrarle sentido a muchos de tus proyectos y de tus metas. Es momento de aprender del ahora para que no vuelvas a cometer las mismas equivocaciones en un futuro. Te enteras de rompimiento de una relación dentro de tu familia. Es momento de despabilarte y que veas la vida de manera distinta, no tengas miedo a lo que venga, disfruta cada caída y la llegada de nuevas personas a tu vida. Se visualiza una etapa más tranquila y serena, sino tienes pareja no te sientas mal lo mejor tarda en llegar, disfruta tu soltería y no dejes que nadie interrumpa tu felicidad. Te viene encuentro amoroso con persona del pasado, si tanto te dolió soltar no vuelvas a lo mismo. Recibirás noticias de persona que había estado disgustada contigo. Cuidado con cambios de humor de última hora los cuales pudieran afectar a tu familia o quienes te rodean. Es probable que sufras de insomnio en estos días, haz a un lado tus problemas y centra tus energías y tiempo en buscar soluciones, no pienses tanto en el pasado ni en el futuro, recuerda que es incierto, solo tienes tu presente.

LIBRA

Este inicio de año debes pensar bien sobre tus inversiones, realiza lo que tengas que hacer siempre y cuando mejore tus finanzas. Posibilidad de un viaje, en los amores hay un terreno muy complicado y eso se debe a tu carácter y orgullo, recuerda que si no bajas la guardia no lograrás nada, sé tú quien dé el primer paso. Vienen días en los cuales te darás cuenta de las intenciones de muchas personas, muchas de ellas no actuarán de buena fe, trata de no darles tanta confianza pues no la merecen. Te vas a enterar de noticias del extranjero y una persona que te interesa o importa mucho te escribirá en próximas fechas. Es momento de no dejarte caer y de tomar en cuenta todos esos consejos de quienes te rodean y te aprecian pues algunas veces andas muy perdido y no sabes ya que es bueno y que no. Trata de ir por lo que quieres y necesitas en tu vida, las cosas se darán de la mejor manera, pero para eso necesitarás poner mucho de tu parte. Ten mucho cuidado con amistades falsas que estarán apareciendo en estas fechas, mostrarán su verdadero rostro y quizás te incomode mucho.

ESCORPION

Cuida mucho lo que consumes en estos días pues podrías enfrentar una infección. Cuida mucho la monotonía en caso de tener una relación pues será la que pueda distanciarte de tu pareja. Ten mucho cuidado con cambios de última hora en el amor porque podrías apostar demasiado por alguien que no vale ni un comino. Familiar se enfermará y caerá en cama y podría ponerse delicado de salud. No permitas que nadie interfiera en tu paz y tranquilidad debe de ser tu mayor tesoro. Dinerito extra que te ayudará mucho en unas deudas. Cuídate de dolores musculares pues estarán a la orden del día. Hay posibilidad de cambio de domicilio o de auto. Es momento que tomes el toro por los cuernos y aprendas apreciar lo que tienes a tu alrededor antes de que se pierda. No te permitas caer muchas veces piensas que lo que tienes no lo mereces o que lo merece alguien más, si la vida ha sido agradecida contigo aprovecha las oportunidades que se te presenten. Ten cuidado con cambios de humor, la bipolaridad se hará presente en fechas muy próximas.

SAGITARIO

No es momento de lamentaciones ni de p3ndejadas es momento de ponerte las pilas en eso que mueve tu vida y tu mundo. Una noticia que has estado esperando del área de los dineros está por llegar. Vienen días en los cuales tendrás que tomar grandes decisiones que podrían afectar tu futuro. Ten cuidado con volver a tropezar con la misma piedra no tiene caso comer lo que ya te merendaste en tu pasado, ábrete a nuevas oportunidades. No dejes nada para mañana, di lo que sientes y no tengas miedo a lo que pueda pasar, la vida te enseñará a no quedarte con ganas de nada y solo disfrutar. Días difíciles por algo que te ha afectado mucho sentimentalmente, los días te ayudarán a sanar y estar mejor. Te vienen amores del pasado con los cuales lidiarás y quizás tengas problemas, no esperes más de ellos pues ya en el pasado te fallaron. Debes aprender a cuidar lo que sale de tu boca pues sin darte cuenta con tus comentarios podrías dañar a quien no lo merece.

CAPRICORNIO

Cuidado con un negocio en el cual podría intervenir una amistad y quitarte algo que es tuyo. Ten cuidado con la manera en que te vas a relacionar con nuevas personas con las que tendrás que convivir por el área laboral o en las amistades, podrías despertar muchas envidias pues habrá una persona de mandos superiores que te va a apoyar mucho. Esta nueva semana enfócate en dieta y ejercicio porque podrías estar subiendo de peso sin darte cuenta, necesitas aplicarte a la brevedad. Se te acercará amistad que antes ni te mascaba, ten mucho cuidado pues solo busca sacar información. Nuevos cambios en tu vida pues estarás madurando de una forma muy rápida, ya no te dolerán las caídas y será complicado que te vuelvan a ver la cara o hacer daño, de la experiencia se aprende. No es momento de mendigar amor, si estás saliendo con alguien y no te da tu lugar o te hace sentir especial mándalo a la fregada que no estas urgido o urgida para soportar esos desplantes y más. Te llegarán nuevas oportunidades en el amor y en muchos más ámbitos de tu vida, ten mucho cuidado de las personas que se te acercarán a ti en próximas fechas muchas de ellas no serán de confiar y solo te buscarán para obtener algo de provecho.

ACUARIO

Se aproxima un viaje y la llegada de una nueva amistad, te va a cambiar mucho la manera de ver la vida. Debes cuidar más tu salud y dejar de preocuparte por gente pen&deja que no hace nada por ti ni quiere verte mejor que ellos. Viene la planeación de un viaje en el cual te va a ir super bien, realizalo y disfrútalo que la vida es ahora, Cuídate de cambios de humor que podrían dañar a tus seres queridos y al final terminarás lamentándote. Te enteras de que una amistad anduvo de más con tu expareja y te va caer como balde de agua fría. Es posible que en estos días sientas ganas de reencontrarte con quien eras en el pasado, recuerda que tus cambios han sido por madurez y para no volver a cometer los mismos errores ni toparte con personas sin corazón que solo buscaban aprovecharse de ti. La llegada de una persona del pasado podría cambiar completamente tu perspectiva hacia la vida, ya no temas a lo que la vida pone a tu paso, acéptalo, enfréntalo y date la oportunidad de disfrutarlo sean éxitos o caídas.

PISCIS

Si tienes pareja los celos se harán presentes y con justa razón, se escuchan pasos en la azotea. Oportunidad de mejorar en la economía, has traído en mente iniciar un negocio, no te quedes con ganas hazlo, es una excelente oportunidad para ti. Es momento de mandar a la miércoles a gente pende&ja que solo busca chi$nharte con comentarios negativos o quitándote lo que por derecho te corresponde. Vienen días de mucho aprendizaje en los cuales ya no te afectara lo que la gente piense o diga de ti, estarás más centrado en tus cosas y en lo que te hace feliz. Aprende a cuidar más tu entorno, porque podrás estarlo contaminando con cometarios de gente pen#deja que buscará ching*arte de mil formas para que no encuentres la pu%ta salida. No es momento de confiar en nadie, hay amistades que se te acercarán con doble cara para sacarte información o solo aprovecharse de tu buena voluntad. Ponte perra en cuestiones laborales porque hay personas más shingonas que tu que buscarán quitarte el puesto o el negocio que tienes en mente. Es posible que comiences a sentir necesidad de cambiar la rutina y de buscar cambiar tu forma de llevar la vida.