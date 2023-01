5 pasos para tener un refrigerador organizado

La mayoría de los alimentos duran más y se mantienen frescos cuando se almacenan en el lugar adecuado

Las frutas y las verduras requieren diferentes niveles de humedad, así que mantenlas separadas en el refrigerador.

By Daniel Wroclawski

Después de ir al supermercado y regresar, es posible que sientas la tentación de descargar tu compra lo más rápido posible para que puedas descansar y relajarte, o al menos pasar a otras tareas domésticas. Pero llenar tu refrigerador de la manera correcta ayudará a reducir el desperdicio de alimentos, sin mencionar el riesgo de enfermedades transmitidas por la comida.

El almacenamiento inteligente de los alimentos tiene en cuenta el hecho de que las condiciones climáticas varían dentro de la nevera. Los compartimientos de las puertas y los estantes superiores tienden a ser más cálidos que los estantes inferiores y los compartimientos para fiambres. Mientras que, los cajones para verduras a menudo se pueden ajustar para crear más o menos humedad, dependiendo de lo que haya dentro.

Aquí te mostramos una guía paso a paso para organizar tu refrigerador. Incluso si el diseño de tu nevera es ligeramente diferente, los mismos principios básicos de almacenamiento deberían brindar resultados óptimos.

Paso 1: La puerta

En nuestras pruebas de desempeño de temperatura, que ocurren en cámaras con clima controlado donde aumentamos el calor hasta 110° F, las temperaturas en la puerta del refrigerador suben un par de grados más que en el compartimiento principal. Eso es demasiado caliente para la leche y los huevos, a pesar de que muchas neveras tienen compartimentos en la puerta de galones y otros en forma de huevo que parecen lugares ideales para estos artículos. En cambio, puedes reservar la puerta para productos que soporten mejor condiciones más cálidas, incluidos los siguientes:

• Mantequilla

• Condimentos

• Jugo

• Aceites de cocina

• Soda

• Agua

Paso 2: El contenedor de carne/fiambres

Esta opción de almacenamiento es más común en los congeladores inferiores de puerta francesa, que generalmente se ubican debajo de los cajones para las verduras. Es una característica útil, especialmente si la temperatura se puede ajustar para adaptarse mejor a una variedad de alimentos: más fría para carnes curadas, por ejemplo, y más caliente para un plato de entremeses. Estos son los elementos que pertenecen a este espacio:

• Tocino

• Quesos

• Charcutería

• Perritos calientes

Paso 3: Los cajones para vegetales

Los cajones de vegetales están diseñados para frutas y verduras. En muchos refrigeradores, la humedad se puede ajustar de alta (ideal para la mayoría de las verduras marchitas) a baja, lo mejor para muchas frutas, además de algunos vegetales con piel fina a los que les viene bien el aire un poco más seco. Incluso si tus cajones para verduras no son ajustables, la siguiente división aportará la máxima frescura al mantener juntos los productos que reaccionan de manera similar.

Cajón de baja humedad

• Manzanas

• Aguacates (una vez maduros)

• Uvas

• Champiñones

• Melocotones, peras, ciruelas, nectarinas (una vez maduras)

• Pimientos

• Melón (una vez maduro)

• Calabacín

Cajón de alta humedad

• Brócoli

• Zanahorias

• Coliflor

• Cebollas verdes

• Vegetales de hoja verde

¿Se pueden almacenar frutas y vegetales en el mismo cajón del refrigerador?

No lo recomendamos. Algunos productos, incluidas frutas como las peras, emiten gases de etileno que hacen que los productos sensibles al etileno, como el brócoli, se echen a perder más rápido si se mantienen cerca. De hecho, muchas neveras tienen “cajones para vegetales” que están diseñados para tener las frutas y verduras separadas y en un ambiente especial que las mantendrá frescas por más tiempo. En general, la fruta dura más en condiciones de baja humedad, mientras que muchas verduras duran más en condiciones de alta humedad. Algunos modelos, como el refrigerador de puerta francesa GE GNE21FSKSS, te permiten controlar estos ambientes a través de rejillas de ventilación en cada cajón. Para las frutas, la ventilación debe estar más abierta para permitir un mayor flujo de aire; para los vegetales, la ventilación debe estar más cerrada para una mayor humedad.

Paso 4: El estante inferior

El estante inferior, generalmente ubicado en el medio del refrigerador, tiende a ser la parte más fría de la nevera. Esto lo hace ideal para el almacenamiento de artículos que son más susceptibles de desarrollar bacterias dañinas, incluidos los siguientes:

• Huevos (en su caja original)

• Leche

• Pescado, carne y aves crudas (en bandejas para recoger los jugos y no contaminar otros alimentos)

Paso 5: El estante superior

Los estantes superiores, por el contrario, son la parte más cálida, con temperaturas que a menudo alcanzan los 40° F. Eso es demasiado cálido para la leche y los huevos, aunque el yogur está bien porque está fermentado. Aquí está la lista completa de qué almacenar en el estante superior.

• Mermelada y jalea

• Sobras (las cantidades grandes se deben transferir a varios recipientes pequeños para que se enfríen más rápido. Colócalas en el frente para que no las olvides)

• Mantequilla de maní

• Snacks (como hummus y copas de frutas)

• Yogur

Qué no debes meter en el refrigerador

Saber qué cosas van en cada lugar dentro del refrigerador puede evitar que se echen a perder. También necesitas conocer qué alimentos no deben estar en el refrigerador en primer lugar. Aquí te mostramos un vistazo a esa lista:

• Plátanos

• Pan (el congelador está bien)

• Café

• Ajo

• Cebollas (mantenlas alejadas de las patatas)

• Patatas (mantenlas alejadas de las cebollas)

• Tomates

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.