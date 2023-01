Meryl Streep se une al elenco de la serie “Only murders in the building”

De manera sorpresiva la actriz Meryl Streep anunció que formará parte del elenco principal de la exitosa serie “Only murders in the building”, compartiendo créditos con Selena Gomez, Martin Short, Steve Martin y Paul Rudd. Las grabaciones de la tercera temporada comenzaron esta semana.

En un video publicado en TikTok por Gomez y que ha obtenido millones de likes aparece ésta en el set acompañada de Martin, Rudd y Short cuando súbitamente Streep les pregunta si se les ofrece algo. Hasta el momento no se ha dado a conocer cuál será el personaje que ella interpretará en la historia.

El elenco también apareció en una foto en blanco y negro. Desde hace varias décadas Meryl es una buena amiga de Steve Martin, con quien protagonizó la película “It’s complicated” de 2009. Con “Only murders in the building” la actriz regresa a la televisión, luego de nominar al premio Emmy por su trabajo en la serie “Big little lies”.

