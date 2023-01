Alec Baldwin enfrentaría 18 meses de cárcel si lo declaran culpable de homicidio involuntario

El actor Alec Baldwin irá a juicio. Se le acusará de homicidio involuntario pero, ¿cuánto tiempo pasaría en la cárcel de encontrarlo culpable?. Esta sería la gran pregunta. La respuesta es 18 meses. Recordemos que el actor le disparó a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante las filmaciones de un film.

La película “Rust” fue el escenario de una de las peores desgracias en la historia de cine de Hollywood. Alec Baldwin estaba haciendo una escena en la que accionaba un arma. Lamentablemente la misma estaba cargada con balas reales. Esto le ocasionó la muerte a Halyna Hutchis e hirió al director Joel Souza. Durante meses se ha seguido llevando a cabo la investigación de lo sucedido. Ahora se sabe que el actor será llevado a juicio.

De ser encontrado culpable, el mismo pasaría a cumplir una condena de 18 meses de cárcel. También será sentada en el juzgado Hannah Gutierrez-Reed, la encargada de las armas en el set de filmación. Se cree que la pena que pudiese pagar sería la misma que Baldwin. Además a ellos se les puede sumar el asistente del director, Coll F. Ili.

Este último se declaró culpable de manejo negligente de armas de fuego en un set de filmación en un acuerdo con las autoridades. El dueño de la tienda donde se compraron las balas, también está siendo investigado y su nombre salió a relucir junto el del asistente de dirección. Aún no confirmaron si ellos también irán a juicio.

Lo cierto es que el FBI asegura que Baldwin sí jaló el gatillo y él sostiene que no disparó. Una de las fiscales encargadas aseguró a el New York Times: “No debes apuntar un arma a alguien a quien no vas a disparar. Esos son estándares básicos de seguridad”.

En un mes se hará la acusación oficial y se leerán los cargos a Alec Baldwin y a la encargada de las armas en el set de Rust, Hanna Gutiérrez-Had.

