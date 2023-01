Hombres que toman viagra tendrían menos probabilidad de muerte prematura

Un nuevo estudio encontró que la viagra reduce el riesgo de enfermedad cardíaca en los hombres hasta en un 39 % y además son menos propensos a sufrir una muerte prematura por cualquier causa.

El análisis fue realizado a 70 000 hombres adultos con una edad promedio de 52 años, todos con un diagnóstico de disfunción eréctil en algún momento de su vida.

Los investigadores de la Universidad del Sur de California (USC), autores del estudio, creen que el medicamento aumenta el flujo de sangre hacia las arterias del corazón y mejora el flujo de oxígeno en todo el cuerpo.

De hecho, investigaciones anteriores también han relacionado el uso de viagra con un menor riesgo de Alzheimer, que puede ser causado por la falta de flujo sanguíneo al cerebro.

No obstante, los médicos no recomiendan tomar el medicamento de forma no autorizada y solo ha sido aprobado para tratar la disfunción eréctil.

Cómo funciona el viagra

El medicamento actúa relajando los músculos del pene, lo que permite que fluya más sangre hacia él. También diluye la sangre, haciéndola fluir más fácilmente en el cuerpo.

Cuando el hombre está excitado, el aumento del flujo sanguíneo da paso a una erección más fuerte.

En el caso de los hombres mayores son más propensos a sufrir presión arterial alta y otros problemas que espesan la sangre y reducen su flujo por todo el cuerpo.

La investigación publicada en el Journal of Sexual Medicine, investigó si los participantes habían tomado medicamentos para la disfunción eréctil y cualquier problema cardíaco posterior que pudieran haber sufrido durante el período de seguimiento.

Entre la población, 23.816 usaban las drogas para ayudar en el dormitorio, mientras que otros 48.682 no lo hacían.

Descubrieron que aquellos que usaban estos medicamentos tenían menos probabilidades de sufrir problemas cardíacos después de ajustar factores como la raza, la altura y el peso.

En general, las muertes por afecciones cardíacas se redujeron drásticamente en casi un 40 %.

Por otra parte, quienes usaban medicamentos para la disfunción eréctil también tenían un 17 % menos de probabilidades de sufrir insuficiencia cardíaca, cuando el corazón no bombea tan bien como debería.

Condiciones que pueden ser mortales si no se trata y aumenta significativamente la probabilidad de que una persona sufra un ataque cardíaco fatal.

