Nikki Haley planeó con Ivanka y Kushner ser vicepresidenta de Trump, revela libro 

El exsecretario de Estado Mike Pompeo acusó en su nuevo libro que lleva por título Never Give a Inch: Fighting for the America I Love a Nikki Haley de conspirar con Jared Kushner e Ivanka Trump para ser nombrada vicepresidenta, incluso mientras se desempeñaba como embajadora de Trump ante las Naciones Unidas.

The Guardian, quien obtuvo unos extractos antes de su publicación, dio a conocer que Haley “interpretó” al entonces jefe de gabinete de Trump, John Kelly, y en lugar de reunirse con el presidente a solas, estuvo acompañada por la hija de Trump y su esposo, ambos asesores principales.

“Hasta donde Kelly podía decir”, escribe Pompeo, “estaban presentando una posible opción de ‘Haley para vicepresidenta’. No puedo confirmar esto, pero (Kelly) estaba seguro de que había sido engañado y no estaba contento con eso. Claramente, esta visita no reflejó un esfuerzo de equipo, sino que socavó nuestro trabajo para Estados Unidos”.

También reveló que ella “abandonó” a Donald Trump cuando renunció en 2018, y lo comparó con su renuncia como gobernadora de Carolina del Sur en 2017 “lo que le hizo a la gran gente” de Carolina del Sur. “Ella ha descrito su papel como un enfrentamiento cara a cara con los tiranos. Si es así, ¿por qué renunciaría a un trabajo tan importante en un momento tan importante?”, escribió, según The Guardian.

Las especulaciones de que Trump planeaba deshacerse del vicepresidente Mike Pence para la campaña de 2020 a favor de Haley se volvieron tan candentes que el propio Trump tuvo que negar públicamente los informes, diciendo que Pence “100%” permanece.

Pompeo arroja varios otros datos en su libro, incluido que Trump una vez tuvo la “idea loca” de que podría ser secretario de Estado y secretario de Defensa al mismo tiempo.