Rolly Romero se interpone entre Ryan García y Gervonta Davis: afirma que tiene contrato para enfrentar al ‘KingRy’ en abril

Luego de casi un año de indirectas y mensajes entre ambos, finalmente se confirmó que el californiano Ryan García se enfrentará a Gervonta Davis el próximo 15 de abril por el título mundial de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El propio Óscar de la Hoya, leyenda del boxeo y promotor del ‘King Ryan’ fue el encargado de compartir la noticia a través de las redes sociales, acompañado en una fotografía junto a su pupilo.

Pero el pleito contra el ‘Tank’ Davis, largamente esperado, podría enfrentar un contratiempo. Y es que el boxeador de Nevada, Rolando ‘Rolly’ Romero, asegura que también tiene un contrato firmado para enfrentarse a Ryan en el mes de abril.

“Ryan y yo firmamos un contrato para pelear en abril (…) El ganador entre él y yo enfrentará al Tank en el verano”, dijo recientemente Romero en conversación con FightHype.

No se conoce si habrá una renegociación para enfrentar al Rolly en otra fecha de este 2023, pero por los momentos no ha habido una respuesta ni de Ryan García ni de su promotora, The Golden Boy Promotions.

El Rolly Romero no solo quiere a Ryan García, también a Gervonta Davis

El 28 de mayo de 2022, luego de mucha negociación, Davis y Romero se enfrentaron en el cuadrilátero del Barclays Center de New York por el fajín en posesión del Tank.

Lo que se vislumbraba como un encuentro reñido, combativo e igualado, se esfumó en el round 6 (de 12) cuando Gervonta Davis exhibió su pegada y su principal virtud, los nocauts. Un fulminante golpe al mentón dejó a su oponente, de 28 años, desmayado en el ring.

Pero para Rolando Romero eso solo fue un golpe de suerte y ya pide la revancha de ese pleito: “voy a tener la revancha con Tank en el verano”, dijo en la misma entrevista.

El récord de Romero se vio mancillado ese día y quedó en 14 victorias (12 por K.O.) y una derrota, la primera de su carrera ante el Tank.

