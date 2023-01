Lanzan campaña de presión por pago de desempleo para trabajadores indocumentados

Docenas de trabajadores inmigrantes, líderes sindicales y legisladores estatales se reunieron para anunciar el lanzamiento de la campaña Red de Seguridad para Todos 2023, que busca que los beneficios del desempleo se den también a los trabajadores inmigrantes en California

El pasado 19 de enero, la senadora de Los Ángeles, María Elena Durazo presentó el proyecto de ley SB 227 para crear el primer programa de pago de desempleo sin exclusiones de ningún trabajador. Es decir que de hacerse ley esta medida, proporcionará salarios temporales a los trabajadores indocumentados que han perdido sus empleos.

El programa contemplaría darles $300 por semana hasta por 20 semanas.

Emelia Guzmán, trabajadora del campo mixteca reclama el pago del desempleo. (Araceli Martínez/La Opinión)

“Los empleadores contribuyen al Fondo de Desempleo casi $485 millones al año, pero los trabajadores sin documentos no reciben ni un beneficio. Dónde se va ese dinero. Por qué no se pone en un Fondo para que estos trabajadores reciben su desempleo como cualquier otro. De eso se trata la SB 227”, dijo la senadora Durazo.

“Sabemos que cuando no hay ese beneficio, la familia no puede pagar la renta, la comida ni hacer las cosas básicas que necesitan. Todos sufren. El tiempo ha llegado para que los trabajadores sean tratados de la misma manera que todos los demás; y por último, hay gente que dice muy bonito que California es para Todos, pero queremos más que palabras bonitas, queremos hechos”.

Cada día, miles de inmigrantes indocumentados contribuyen a la prosperidad económica de California en la agricultura, la construcción, la confección de ropa y otras industrias, pero estos trabajadores son excluidos del pago del desempleo.

Georgina Hernández, una conserje de Los Ángeles pide que no se excluya a los trabajadores indocumentados del desempleo. (Araceli Martínez/La Opinión)

Emelia Guzmán, trabajadora inmigrante oaxaqueña, quien lleva más de 20 años trabajando en el campo en el área de Madera, exigió al gobernador que apruebe la SB 227 para tener un respaldo cuando no tienen trabajo o se enferman.

“Me detectaron cáncer en 2019, y en 2020, trabajé cayéndome cenizas de un incendio. El doctor me dijo que no podía trabajar en esas condiciones, pero qué puedo hacer si soy madre soltera y tengo que mantener a mis tres hijos”.

Aclaró que no piden nada gratis sino que el desempleo se pague con el dinero que les quitan de sus cheques salariales.

“Estamos pidiendo el beneficio del desempleo. Ahora cuando llueve no podemos trabajar y aún así necesitamos poner dinero en la mesa”.

David Huerta, líder del Sindicato SEIU-USWW aboga por beneficios del desempleo para todos. (Araceli Martínez/La Opinión)

David Huerta, presidente de ACLU-California, dijo que la economía no puede existir ni seguir adelante sin la mano de obra inmigrante.

“Durante la pandemia los inmigrantes, 78% en trabajos esenciales siguieron trabajando, arriesgando sus vidas y la de sus familias. Merecen respeto por el sacrificio que han hecho. Los inmigrantes siempre pagan sus impuestos, y si el gobernador Newsom dice que los valores de California están mostrados en el presupuesto, que apruebe la SB 227”.

Agregó que si no hay igualdad para los inmigrantes, no hay igualdad para nadie.

La senadora Durazo presentó la SB 227 junto con dos de sus coautores, los asambleístas Miguel Santiago y Wendy Carrillo.

“Asegurar que todos los californianos que trabajan tengan acceso al seguro de desempleo es clave para mantener a las familias fuera de la pobreza y brindar una red de seguridad a nuestras poblaciones más vulnerables”, dijo el asambleísta de Los Ángeles Miguel Santiago, quien agregó sentirse orgulloso de ser coautor de una medida que brindará apoyo financiero a todos los trabajadores de California, independientemente de su estado migratorio.

“Es vital brindar este apoyo a todos los trabajadores cuyos empleos se vieron afectados por la pandemia y las recientes tormentas que causaron una destrucción generalizada en todo California”.

El año pasado, la legislatura aprobó la AB 2847, una pieza similar de legislación que habría creado el programa de pago de desempleo para los trabajadores inmigrantes, pero fue vetado por el gobernador Gavin Newsom.

Georgina Hernández, quien trabaja como conserje, dijo que ha sido muy difícil porque no tiene derechos a días de enfermedad y desempleo. “Cuando me he quedado sin trabajo, solo he recibido mi último cheque; y también he sufrido robo de salario”.

Dijo que los trabajadores migrantes luchan día a día y no tienen beneficios ni ningún respaldo.

“Estoy alzando mi voz para que nos puedan ayudar, y le pido al gobernador que pase esta ley porque todos pagamos impuestos. No nos salvamos de nada. Entonces por qué no tener los mismos derechos”.

Los inmigrantes indocumentados aportan $3.7 mil millones anuales en impuestos estatales y locales. Los impuestos sobre los salarios de los trabajadores indocumentados aportan un estimado de $485 millones al sistema de UI en California cada año. La Coalición también está promoviendo una propuesta presupuestaria complementaria a la SB 227 para financiar el programa. La inversión de $356 millones brindaría a los trabajadores inmigrantes excluidos una seguridad económica similar a la de otros trabajadores en California.