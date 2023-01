Mujer recibe orden de alejamiento tras enviar más de 1,000 mensajes de texto a su exnovio

Una mujer británica ha sido condenada a una orden de alejamiento tras enviar cientos de mensajes al día su exnovio para intentar reavivar su relación.

De acuerdo con The Mirror, Michelle Felton, de 28 años, estaba tan enamorada de Ryan Harley que le llamaba o le enviaba mensajes hasta 150 veces al día después de que él pusiera fin a su relación amorosa.

La joven que trabajaba como asistente de una famosa óptica de Reino Unido enviaba a su ex múltiples mensajes cada día, preguntándole: “¿Por qué no me hablas? Te quiero”. ¿Quedamos esta noche? ¿Vamos a salir?”.

Harley estaba tan desesperado de recibir tal cantidad de mensajes e incluso regalos en la puerta de su casa que incluso llegó a considerar el suicido como una opción para acabar con ese acoso; sin embargo, mejor decidió llamar a la policía.

Ryan Harley dijo a la autoridad que los constantes mensajes de texto de su exnovia le causaban un gran malestar y que le había dejado muy claro que no quería seguir saliendo con ella, sino que buscaba rehacer su vida.

La sentencia

El caso llegó al Tribunal de Magistrados de Warrington, Felton, también de Ellesmere Port, donde la joven aceptó la responsabilidad del acoso y se responsabilizó de los más de 1,000 mensajes enviados a su ex

Las autoridades determinaron prohibirle ponerse en contacto con el Sr. Harley durante 18 meses y fue condenada a 18 meses de orden comunitaria con la obligación de participar en 30 días de actividades de rehabilitación.

También se le impuso una multa de 50 libras (61 dólares) y se le ordenó pagar las costos y un recargo para víctimas de 395 libras (489 dólares).

Tras aceptar la responsabilidad, la joven dijo que su ex sólo presentó la denuncia para evitar ser procesado por lesiones graves contra ella.

El abogado defensor de la señorita Felton declaró ante el tribunal que Ryan Harley le había roto accidentalmente un dedo durante una discusión en la que ella también le había dado una patada en la ingle. Tras convencerla de que no fuera al hospital, Harley supuestamente cortó toda comunicación con Felton, y ella simplemente no podía entender por qué.

