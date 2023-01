Video: drag queens de Brasil publican imágenes de George Santos vestido de “Kitara” 

Que George Santos haya mentido sobre su pasado como travesti llevó a un grupo de drag queens de Brasil a buscar por cielo mar y tierra pruebas de lo que están diciendo y encontraron un video donde se puede ver al novato del Congreso enfundado en un micro vestido rojo de lentejuelas y plumas en el escote mientras posa con una sonrisa de oreja a oreja ante las cámaras y contonea sus caderas con orgullo.

The devil works hard but Rio drag queens worked harder finding this video of George Santos in drag pic.twitter.com/dDHMUxW7S5 — Wesley Bonner (@wesleybonner) January 20, 2023

La semana pasada una examiga de George Santos, una drag queen de 58 años que se hace llamar Eula Rochard, reveló que se hizo amiga del congresista caído en desgracia cuando se vistió de travesti en 2005 durante el desfile de orgullo gay en Niteroi, un suburbio de Río de Janeiro.



"Creo que lo conocí cuando tenía alrededor de 16 o 17 años. Solía pasar el rato en mi casa mientras su mamá jugaba bingo", contó Richard quien también se animó a compartir una imagen al lado de Santos bajo la identidad de "Kitara Ravache".

Otra persona que conoció a Santos, de 34 años, reveló de forma anónima que el político estadounidense no solo participaba en concursos de belleza drag queen, sino que aspiró a ser Miss Gay Río de Janeiro.

Ante la ola de rumores, George Santos usó su cuenta de Twitter para echar por tierra todos los rumores que circulan sobre su pasado "la obsesión más reciente de los medios de que soy una drag queen o 'actué' como una drag queen es categóricamente falsa. Los medios continúan haciendo afirmaciones escandalosas sobre mi vida mientras trabajo para obtener resultados".



The media continues to make outrageous claims about my life while I am working to deliver results.



I will not be distracted nor fazed by this.— George Santos (@Santos4Congress) January 19, 2023

Si bien Santos se pronunció sobre los rumores que lo señalan como una drag queen, hasta ahora se ha mantenido en silencio tras la revelación de este video que en cuestión de minutos ha sido reproducido más de 5 millones de veces y ha recibido 61 mil me gusta.