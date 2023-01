Horóscopo de hoy de Nana Calistar 22 de enero de 2023

Aries

Ponte perra para no cometer los errores que has cometido meses anteriores, es momento de que este año sea distinto a cómo siempre ha sido. Cuidado con golpes o caídas las cuales pueden llevarte al hospital sobre todo estos últimos días del primer mes del año. Hay días en que quisieras ya no seguir tu camino, te desespera darte cuenta de que las personas nunca cambian y cuando más les das mas te quitan o más te exigen, ni pez la vida sigue que eso no te quite el sueño. Si ya tienes una relación es importante que veas qué es lo que está sucediendo pues ha habido muchas dudas en estos días por acontecimientos que han sucedido. Si ya tienes pareja no andes de más con otras personas por las redes sociales. Viene un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor pero será a una ciudad pequeña. Es momento de crecer en todas las áreas de tu vida especialmente en el amor que no te ha ido tan bien. Cambios importantes en los dineros, te llegaran en pocos días. Cuida la parte de tus sentimientos no la expongas por quien no vale la pena. Es posible que una persona de piel blanca se acerque a ti en próximos días para llevarte chismes, ten cuidado pues dar tu opinión podría crear malentendidos. Es momento de creer más y confiar en un amor que llegará y aprecia en cualquier momento.

Tauro

Ten cuidado con cambios en los dineros que te podrían afectar más de la cuenta sobre todo por la crisis económica que podrías enfrentar en el segundo mes del año. Muchas veces te expones demasiado a chismes y malentendidos por estar defendiendo a personas que no deberían de ser parte importante para ti. Cuidado con amores del pasado que regresan a dañarte la existencia. No te compliques tu vida y disfruta quién eres y hacia dónde te diriges. Podrías necesitar mucho apoyo en el área sentimental pues te decepcionarás de esa persona que pensabas que no rompía ni un plato. Vienen momentos importantes en tu vida los cuales debes atender a la brevedad. Etapa buena sin embargo hay cicatrices que solo han sanado por fuera sin embargo por dentro seguirán afectando un poco más. Momento de cambios laborales y de ponerte las pilas en ese negocio que has tenido en mente.

Géminis

Ten cuidado con lo que vas a expresar sobre todo en el área de tu familia pues podrías ocasionar un disgusto o mal entendido con un miembro de ella. Movimientos en el amor te ayudarán a mejorar, mejorará mucho la relación que llevas en caso de tener pareja, un acontecimiento los unirá más que nunca. Ponte perra en los negocios que te viene una buena oportunidad de crecimiento. Días de cambios en los cuales quitarás de tu vida a muchas personas que te quitaban el sueño. No confíes tanto en quien se te acerca como mosca muerta y que no rompe un plato pues cuando menos lo acuerdes sacará las uñas. Hay posibilidad de un viaje o de cambio de domicilio. No vivas en el pasado, necesitas quitar todas esas cosas de tu camino pues no te dejarán avanzar de la forma que necesitas y debes hacerlo. Ten cuidado con persona del sexo femenino que te andará rondando de piel aperlada a morena podría andar hablando mal de ti y de tu trabajo.

Cancer

Eres una persona buena y de nobles sentimientos y eso ocasiona que las demás personas se aprovechen de eso. Cuidado con caricias falsas de amores baratos que jamás merecerán tenerlos en tu vida. Momento de cerrar ciclos que no te llevan a ningún sitio y darte la oportunidad de confiar y creer nuevamente en el amor. Algunas ocasiones descuidas tus cosas por atender las de otras personas, mientras vivas así jamás concretarás tus metas y sueños. La vida te ha de llenar de nuevas oportunidades y está por poner a la persona correcta en tu vida. Es posible que en pocos días recibas una sorpresa de parte de una persona muy especial. Cuidado con un amor del pasado. Mejoras de salud en familiar, posibilidad de un cambio de domicilio, y se solucionará problema económico que existían en casa. Nuevos escenarios y nuevas oportunidades podrían ser la solución a muchos problemas además de encontrar a esa persona que tanto necesitas y requieres en tu vida y estabilizarte en cuestiones del corazón.

Leo

Vienen cambios buenos, ciclos que cerrar y nuevas aventuras que vivir, ya es tiempo que veas más por ti y trabajes en cada uno de tus sueños y metas pues solo así lograrás consolidarlas. Aprende a no quedarte con nada guardado, a decir las cosas como son y sin temor a lo que pudiera suceder. Hay posibilidad de viajes y de salidas con amistades, empezarás a darte cuenta quienes de esas personas realmente valen la pena y quien de plano solo constituye un obstáculo en tu camino. Momento de incrementar tus ingresos buscando mejores oportunidades en lo laboral. Amores del pasado retornan y con ellos una oportunidad importante para que comiences a ver la vida de manera distinta. Cuidado con cambios de última hora en cuestión de la salud. Separación en relación de una amistad definitiva. Te quedarás con ganas de expresarle lo que sientes a una persona, pero tu miedo al rechazo y alejamiento te hará mejor quedarte con la boca bien cerrada. Se viene un evento con ropa blanca puede ser boda o bautizo y será para el próximo mes. Cambios en el ámbito laboral que te van a beneficiar, te buscará ex pareja pues ahora serás su consejero y quizás hasta paño de lágrimas, ni te metas en esas cuestiones deja que la vida se encargue de cobrarle sus cuentas. Cuidado con una persona de piel morena que buscará afectarte en muchos sentidos que no esperabas.

Virgo

Dinero extra en puerta que te va a ayudar mucho a salir de unas deudas que tenías pendientes. Hay movimientos en tu carácter, podrías afectar a quienes te rodean pues andarás que ni el sol te calienta. Cuídate de enfermedades infecciosas. Es momento de ver la vida de manera distinta, de saber que es lo que quieres, deseas y necesitas para lograr ser feliz. Necesitarás mucho de una persona que no está contigo y desearás que las cosas vuelvan hacer como antes. Días en los cuales comenzarás a evaluar tu vida para saber el rumbo que está tomando y saber qué camino debes de seguir. No tengas miedo a enfrentar nuevos retos recuerda quién eres y hacia dónde te diriges. Si tienes pareja una ola de chismes, inseguridades y celos podría poner en la cuerda floja la relación. Es momento de aprender a desprenderte de todo eso que ya dolió mucho y te cuesta trabajo salir. Posibilidad de un viaje y traición por parte de ex pareja o te va querer dar un golpe bajo como venganza. Ten cuidado con lo que piensas y deseas pues muchas cosas se van a hacer realidad.

Libra

La llegada de una persona nueva a tu vida, te convencerás en que tienes que intentarlo pues las circunstancias, los detalles y tratados de él o ella hacia ti serán la clave para que aceptes el reto. Si ya tienes una relación o una pareja debes aprender a darle su lugar y no quitarle su libertad, algunas veces sueles exigir más de lo que puedes ofrecer y cuando te exigen ya no sabes dónde meterte. Deja que el mundo dé vueltas, deja que la vida tome su rumbo que te llevara por situaciones buenas para aprender a valorar quien eres y lo que tienes. No permitas que situaciones del pasado shinguen tu vida y te hagan pasar malos ratos. Cuidado con enfermedades infecciosas. Trata de confiar más en ti y en tus talentos, no todos los que te rodean son buenos y muchos no creen en ti es momento de demostrarle al mundo y sobre todo a ti lo que eres capaz de lograr por tu cuenta. Ten cuidado con lo que pasa por tu mente pues podrías atraer ciertas cuestiones negativas, se visualizan cambios en tu estado de humor y problemas en el área familiar. Aprende a decir que no y a poner los pies en la tierra para valorar quien eres.

Escorpio

Mejoras laborales y ofrecimientos han de llegar cuando menos lo esperes. Ten presente quién eres y lo que necesitas en tu vida, recuerda que la persona correcta llegará en los tiempos perfectos y no cuando te dé la gana a ti, si lo haces por tu cuenta posiblemente sigas equivocándote. No es momento de volver al pasado y cometer los mismos errores que ya cometiste. Posibilidad de entablar una relación con una persona del pasado con quien no se había dado nada. Cuidado con golpes y caigas y con situaciones que pudieran hacerte terminar en el hospital. Es posible que la vida te llene de nuevas oportunidades sin embargo volverá a repetirse una situación de tu pasado debido a traiciones y malos entendidos. Es importante que no descuides tu cuerpazo criminal ni tu alimentación, tienes mucha fe y poder para lograr lo que se te de tu gana sin embargo no te has sabido dar cuenta de eso. Días de mucha reflexión en los cuales no querrás ni levantarte de la cama, ánimo vida solo una, aprende a disfrutarla. Cambios de último momento que te beneficiarán en él área económica. Noticia de amistad llegará a tus oídos y podría ponerte muy de malas, no hagas caso y deja que la vida se encargue de todo.

Sagitario

Trata de no ser tan aprensivo con tus amistades pues algunas veces las cansas con escenas de celos que no vienen al caso. Hay muchas oportunidades de crecimiento en el área económica pero también se visualiza la llegada de persona piel blanca que podría meterte en problemas se más precavido o precavida y no confíes tan pronto en las personas. Aprende a decir que no y a desprenderte de situaciones que te pudieran meter en ciertos conflictos en tu vida. Cuidado con cambios de última hora y con amores de una noche. Manda a la shingada a ese familiar que no deja de meterse en tu vida. Vienen tiempos buenos para tu signo sin embargo habrá oportunidades que dejarás ir y no volverán a regresar, cualquier decisión que vayas a tomar piénsalo dos veces. Cuidado con amores de una noche y cambios de actitud. Ten paciencia y no te desesperes pues lo mejor está por venir, sino te ha ido del todo bien en tu vida debes aprender de esos errores para poder abrir las puertas a nuevas cosas. Recuerda quién eres y hacia dónde te diriges pues podrías perder el piso sin darte cuenta. Trata de meditar antes de dormir si lo qué haces de tu vida realmente vale la pena.

Capricornio

Momento de comprometerte con tu futuro, de comenzar a trabajar en él y hacer lo que tengas que hacer para encontrar estabilidad, paz y sobre todo mejoras en tu economía. Recibirás noticias de una persona que te interesa mucho y podría ser por una red social o por comentarios de algún familiar o amistad. Ten cuidado con trámites y cuestiones que tienen que ver con compra y venta pues no se ven muy bien beneficiadas para ti. Es momento de desprenderte de todo eso que ya dolió demasiado y no te deja seguir y avanzar. Amistades que se van de tu vida y no volverán aparecer. Te viene chismes dentro de tu propia familia que deberás de enfrentar. Ten cuidado con tratar de cambiar la manera de pensar de otras personas, recuerda que cada persona es libre de hacer lo que se le venga en gana. Trata de no comer cosas que te engordan, descuidas mucho tu salud en ese aspecto y dentro de poco podrías sufrir las consecuencias. Deja de decir que no a todo y céntrate en lo que en realidad importa. Hay días que no te aguanta ni la gestora de tus días osea tu santísima mamá y eso se debe a tus cambios repentinos de humor, aprende a controlar tu carácter. Hay posibilidad de un viaje o salida de la ciudad en el cual te la pasarás de lo mejor.

Acuario

Dos personas de piel blanca andarán hablando pestes de ti, los vas a identificar en no más de 2 semanas, no des pie a discusiones solo marca tu raya y aléjate. Cuida más lo que sale de tu boca estas poniendo en mal tu reputación. Cuídate de caídas y de chismes por parte de amistades o vecinos te tienen mucha envidia y no descansarán hasta verte debajo de ellos. Dedícate a tus cosas, a ser feliz y a disfrutar la vida sin tener que dar explicaciones a ninguna persona. Es momento de creer en ti y en tu capacidad de lograr lo que te propongas en la vida. Un amor del pasado regresa y con él muchas ganas de luchar y ser feliz en la vida. Confía más en tu capacidad de lograr tus metas, tienes todo para conseguir lo que quieres, pero no lo aprovechas como se debiera debido a que pierdes el tiempo resolviendo la vida de personas que no deberían de importarte demasiado. Te busca persona del pasado para remediar errores, si ya te curaste de espanto no des entrada a tu vida, recuerda que el recalentado nunca sabrá mejor al menos que sean tamales. Cuídate de caer en chismes de vecindad pues podrías dañar una amistad, la llegada de dinero extra mejorará tu economía.

Piscis

Muchos cambios, podrían presentarse escenas de celos por parte de pareja en caso de tener debido a una amistad. Tiempos de reflexión e iniciar con nuevos propósitos para lo últimos días que resta de este mes. La llegada de personas nuevas a tu vida cambiará tu perspectiva de las cosas, no dejes nada para mañana, haz las cosas hoy pues es cuando mejor se darán. Es momento de quitar de tu vida todo eso que te hace sentir mal o no te deja avanzar. Posibilidad de un viaje y de emprender relación, si has estado algo indispuesto o pensativo sobre qué decisión tomar en estos momentos déjate llevar por tu corazón esa será la mejor elección. Hay movimientos importantes en tu vida que te dejarán muy buen sabor de boca. Cuídate de traiciones de personas de piel blanca pues estarán a la orden del día sobre todo en tu trabajo o vecinos. Ya no pierdas tu tiempo en quien no vale la pena, dedícate a verte mejor, no comas alimentos que te engorden, cuida tu figura que si tu no lo haces nadie lo hará. Deja que el mundo ruede y no des explicaciones a quienes no te las estas pidiendo. Reflexiona sobre lo que deseas en el amor tengas o no pareja porque viene una racha en la cual podrías cansarte y hartarte de el amor.